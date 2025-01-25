Yaşlanmaya böyle meydan okuyor! "Oğlumun kanını kullanarak kan nakli yaptırıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan 47 yaşındaki Marcela Iglesias isimli bir kadın yaşlanmamak için yoğun bir uğraş içinde. Kendisini 'insan Barbie' olarak tanımlayan Iglesias, en büyük sırrının 23 yaşındaki oğlunun kanını kendisine naklettirmek olduğunu söyledi. 23 yaşındaki Rodrigo ise hem annesi Marcela hem de 75 yaşındaki büyükannesi Graciela ile kanını paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

"ONU DA HEYECANLANDIRIYOR"

Kök hücre tedavisini daha önce denediğini ve deneyiminden ilham alarak diğer tedavileri araştırmaya başladığını söyleyen Iglesias, "Özellikle donör ile genetik bir bağanız buluyorsa fayda sağlama oranı daha yüksek. Rodrigo, prosedürün nasıl yapıldığının ve tüm faydalarının çok iyi farkında. Büyükannesine ve bana yardım etme fikri onu da heyecanlandırıyor" dedi.

TAMAMEN DÜZENLİ BİR HAYATA SAHİP

Marcela zaten her gün sekiz saat uyku ve bir saat egzersiz gerektiren, şekerli içecekleri, alkolü ve soya ürünlerini kesen sıkı bir sağlık rejimini takip ediyor. Ayrıca pesketaryen bir diyet uyguluyor, yani sadece balık yiyor ancak et yemiyor ve enjeksiyonlar, IV'ler, vitaminler ve daha fazlası gibi sağlık tedavilerine yaklaşık 1.000 dolar harcıyor.

İnsanların kendisine yaşlanma karşıtı sırlarını sorduğunu ifade eden Iglesias, "İnsanların yaptığım işi takdir etmesi harika bir duygu. Vücudunuza koyduğunuz her şey dışarıya yansır, bu yüzden iç organlarınıza da olabildiğince iyi davranmanız çok önemlidir" diye konuştu.