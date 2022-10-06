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Yaşlı kadına insanlık dışı muameleyi görenler çılgına dönmüştü! Türkiye'nin konuştuğu hastaneden dikkat çeken kare; hasta yakınları tepkili

06.10.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dünden beri İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki hastanede yaşanan skandalı konuşuyor. Daha önce çekildiği anlaşılan görüntülerde biri erkek, biri kadın iki sağlık çalışanının yoğun bakımdaki yaşlı bir kadın hastaya son derece çirkin muamele ettiği görülüyordu. İnfial yaratan görüntülerin ardından hastanenin faaliyeti durdurulmuştu. Hastanenin önünden gelen son kare dikkat çekerken durum kimi hasta yakınlarının ise tepkisine yol açtı.

Yaşlı kadına insanlık dışı muameleyi görenler çılgına dönmüştü! Türkiye'nin konuştuğu hastaneden dikkat çeken kare; hasta yakınları tepkili

Sosyal medyayı ayağa kaldıran, yoğun bakımdaki skandal görüntülerin hemen ardından yetkililer harekete geçti. Sağlık çalışanlarının yaşlı kadın hastanın yüzüne para atıp küfürler savurduğu, alay edercesine tavırlar takındığı anların yer aldığı görüntüler izleyenlerin öfkesini toplamaya devam ediyor.

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ŞERİT ÇEKİLDİ

Konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki çeken görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı.

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Faaliyeti durdurulan hastane, bugün kapısına görevliler tarafından şerit çekilerek kapatıldı.

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HASTA YAKINLARI TEPKİLİ

Hastaneye hasta kabulünün yapılmadığı öğrenilirken, hastası olan bazı hasta yakınlarının duruma tepki gösterdiği görüldü.

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SON DAKİKA | Hastanede yaşlı kadına işkence! Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalda gözaltılar varSON DAKİKA | Hastanede yaşlı kadına işkence! Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalda gözaltılar var

(DHA)

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