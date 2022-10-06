Yaşlı kadına insanlık dışı muameleyi görenler çılgına dönmüştü! Türkiye'nin konuştuğu hastaneden dikkat çeken kare; hasta yakınları tepkili

Sosyal medyayı ayağa kaldıran, yoğun bakımdaki skandal görüntülerin hemen ardından yetkililer harekete geçti. Sağlık çalışanlarının yaşlı kadın hastanın yüzüne para atıp küfürler savurduğu, alay edercesine tavırlar takındığı anların yer aldığı görüntüler izleyenlerin öfkesini toplamaya devam ediyor.
Konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki çeken görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı.
Faaliyeti durdurulan hastane, bugün kapısına görevliler tarafından şerit çekilerek kapatıldı.
Hastaneye hasta kabulünün yapılmadığı öğrenilirken, hastası olan bazı hasta yakınlarının duruma tepki gösterdiği görüldü.
(DHA)
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