SON DAKİKA | Hastanede yaşlı kadına işkence! Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalda gözaltılar var

Son dakika: İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören yaşlı kadın hastaya sağlık çalışanları tarafından yapılanla olay yarattı. Söz konusu görüntülerde yoğun bakımdaki yaşlı hastanın suratına para atan sağlık çalışanları, yaşlı kadına iğrenç davranışlarda bulunarak hakaretler yağdırıyor. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

SON DAKİKA: HASTANEDEKİ SKANDALLA İLGİLİ 8 GÖZALTI

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE VAR

Bu arada hastaneyle ilgili paylaşılan başka bir ses kaydında ise hayatını kaybeden bir hastaya müdahale eden sağlık görevlilerinin gülerek hastaya müdahale ettikleri duyuluyor. Sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Yoğun bakımdaki hastaların müdahaleye ihtiyacı olduğunu bildiren cihazların kapatılması sonucu müdahale edilemeyen bazı hastaların hayatını kaybettiği öne sürülürken, sedyeden düşürme sonucu hayatını kaybeden hasta ya da hastalar olduğu da iddialar arasında.

BAKAN KOCA: FAALİYETLERİ DURDURULDU

Skandal görüntüler üzerine soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" dedi.

"BAŞSAVCILIĞIMIZ ADLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı

Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ataşehir'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

