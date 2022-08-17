Yaşlı ve yorgun görünüme elveda!

Klasik yöntemlerin aksine yaşlı ve yorgun görünüme uygulanacak olan Trinity lift uygulamasında yüzdeki deformasyonlar ortadan kaldırılarak kişinin daha genç ve estetik bir görünüme kavuşması sağlanır. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, günümüzde sıklıkla merak edilen Trinity lift yönteminin detaylarını sizler için anlatıyor.

TRİNİTY LİFT UYGULAMASININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Genç bir görünüm için yeni bir yöntem olan Trinity lift uygulamasında endoskopik cerrahi yöntemi kullanılır. Genellikle genç ve orta yaşlı hastalar bu yöntem için uygundur. Genel anestezi altında uygulanan işlem yaklaşık 2 saat sürmektedir.

Yöntemin isminden de beli olduğu üzere ‘tri’ yani üç noktadan kaldırma sağlanır ve cilt sıkılaştırılarak genç bir görünüme kavuşur. İşlem sonucunda göz altında oluşan ve göz altı deformiteleri giderilir, kaybolmuş yanak dokusu düzgünleştirilir.

Orta yüz olarak adlandırılan bölgedeki çökme genetiktir. Bu sebeple Trinity lift uygulaması 20’li yaşlardan itibaren kadın erkek ayırt etmeksizin herkes için uygundur. İyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 7 – 10 gündür. İşlem etkisini ise 5 - 10 yıl korumaktadır.

CANLI VE KUSURSUZ GÖRÜNÜM

Yaşlanma ve çeşitli çevresel faktörler ciltte sarkma, lekelenme ve donukluk gibi cilt sorunlarına neden olabilir. Geçmişte bu üç temel soruya uygulanan yöntemlerden biri de klasik yüz germe işlemidir. Ancak bilinenin aksine plastik cerrahi bu sorunları çözmez. Trinity lift tedavi yöntemini kullanarak kısa sürede daha hızlı ve daha kalıcı sonuçlar alabilirsiniz. Bu yöntemi tercih eden hastalar, sıkı, canlı ve kusursuz bir cilt görünümü isteyenlerdir.

Gelişen bu tedavi yönteminde diğer yöntemlere göre deriye herhangi bir madde enjekte edilmez. Bu süreçte mevcut olan enerji seviyeleri, cildin dinamiklerini farklı şekillerde harekete geçirir.

Unutmamak gerekir ki uygulanacak işlem kişiye özel olarak planlanması gereken bir işlemdir ve başarılı sonuçlardan elde etmek için mutlaka alanında uzman bir plastik cerrahtan kişiye özel bilgi alınmalıdır.



