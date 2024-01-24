'Yatak odasında bir kaplanım' diyerek cinsel hayatını anlattı! Kadınlara tavsiye vermeyi ihmal etmedi

Modern Family yıldızı Sofia Vergara, yatak odasında kendisini en iyi şekilde ifade etmek için kurallarını belirlediğini dile getirdi. Ünlü isim açıklamasında, "Kendimi uyandığımda seksi hissediyorum ama en seksi olduğum zamanım duş alıp saçımı kuruttuktan ve makyaj yaptıktan sonrası" dedi.

"İÇ ÇAMAŞIRIMI ÇIKARTMIYORUM"

Güzel giyinmenin kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen Vergara, "İç çamaşırımı çıkartmıyorum. Kadınlara sesleniyorum. Evde sütyensiz sarkık göğüslerle dolaşmayın. Bunun kendinize olan saygınızla ilgili olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı.