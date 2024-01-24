Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. 'Yatak odasında bir kaplanım' diyerek cinsel hayatını anlattı! Kadınlara tavsiye vermeyi ihmal etmedi

    'Yatak odasında bir kaplanım' diyerek cinsel hayatını anlattı! Kadınlara tavsiye vermeyi ihmal etmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 09:17 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Modern Family yıldızı Sofia Vergara cinsel hayatına dair yaptığı itiraflarla sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Yatak odasında kendisini kaplana benzettiğini söyleyen Vergara, cinsel hayatında prensipleri olduğunu ve aşılmaması gereken kurallarını tek tek sıraladı. Ünlü ismin sözleri sosyal medyanın ilgisini çekti.

    Modern Family yıldızı Sofia Vergara, yatak odasında kendisini en iyi şekilde ifade etmek için kurallarını belirlediğini dile getirdi. Ünlü isim açıklamasında, "Kendimi uyandığımda seksi hissediyorum ama en seksi olduğum zamanım duş alıp saçımı kuruttuktan ve makyaj yaptıktan sonrası" dedi.

    "İÇ ÇAMAŞIRIMI ÇIKARTMIYORUM"

    2

    Güzel giyinmenin kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen Vergara, "İç çamaşırımı çıkartmıyorum. Kadınlara sesleniyorum. Evde sütyensiz sarkık göğüslerle dolaşmayın. Bunun kendinize olan saygınızla ilgili olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Birbirlerini okşayarak meditasyon yaptılar

    Birbirlerini okşayarak meditasyon yaptılar

     Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

    Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

     Zor anlar! Yanına gelip öyle bir şey yaptı ki...

    Zor anlar! Yanına gelip öyle bir şey yaptı ki...

     Dönüşü muhteşem oldu! Müstehcen sayfasının reklamını yaptı

    Dönüşü muhteşem oldu! Müstehcen sayfasının reklamını yaptı

     Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Cinsiyet değiştirme ameliyatında şaşırttı! "Bu bilme ve doğaya aykırı"Cinsiyet değiştirme ameliyatında şaşırttı! "Bu bilme ve doğaya aykırı"
    Alev alan motosikletini idrarını yaparak söndürmeye çalıştıAlev alan motosikletini idrarını yaparak söndürmeye çalıştı
    İsveçli kadın Türkiye'ye yerleşti! Övgülere doyamadıİsveçli kadın Türkiye'ye yerleşti! Övgülere doyamadı
    Anahtar Kelimeler:
    Sofía Vergara
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

    Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

    İlk cinsel deneyimini anlattı! İtirafları şaşırttı

    İlk cinsel deneyimini anlattı! İtirafları şaşırttı

    Birbirlerini okşayarak meditasyon yaptılar

    Birbirlerini okşayarak meditasyon yaptılar

    İsveçli kadın Türkiye'ye yerleşti! Övgülere doyamadı

    İsveçli kadın Türkiye'ye yerleşti! Övgülere doyamadı

    Cinsiyet değiştirme ameliyatında şaşırttı! "Bu bilme ve doğaya aykırı"

    Cinsiyet değiştirme ameliyatında şaşırttı! "Bu bilme ve doğaya aykırı"

    'Kaplanım' diyerek yatak odası itirafları geldi! Tavsiye verdi

    'Kaplanım' diyerek yatak odası itirafları geldi! Tavsiye verdi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

    Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

    Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.