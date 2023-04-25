Yatırımlarını gayrimenkule yapıyor! Demet Akalın kızı Hira'ya aldığı evi böyle duyurdu "Küçük ev yatırımlık..."

Demet Akalın 2. Sayfa programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Eski eşi Okan Kurt'un mahkemelik olduğu için Amerika'da vize alamadığını söyleyen Akalın kızı Hira'ya aldığı hediyeyi açıklayınca da sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın yayın sırasında "Hira'ya Bodrum'da ev aldım, küçük bir ev aldım. Ben gayrimenkul biliyorsun 2 ay önce yatırımlık aldım da yine de içini döşüyorum" dedi.

Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Genellikle tatil beldelerindeki fiyatlara isyan eden Akalın'ın yatırımlık ev almasına eleştiriler de vardı.

Kimi ise Akalın'ı fenomen Dilat Polat'a benzetti. Polat da çocuklarına ev hediye alarak helikopterle göstermişti...

