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Yavuz Bingöl'ün annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş son yolculuğuna uğurlandı

16.06.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Yavuz Bingöl'ün annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş'ın (77) cenazesi, İstanbul’da düzenlenen törenin ardından getirildiği Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Küçükköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenazede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl'ün kardeşi Oğuz Bingöl, "Aslında söylemek istediğim çok başka şeyler de var ama ağzımdan kırıcı sözler ve laflar çıkmasını istemiyorum ama önümüzdeki günler bu konuda yazılı bir açıklama yapacağım” dedi.

Yavuz Bingöl'ün annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş son yolculuğuna uğurlandı

Halk ozanı Şahsenem Akkaş, nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 14 Haziran'da hayatını kaybetti. Uzun zamandır Alzheimer hastalığı ile de mücadele eden Akkaş'ın cenazesi, İstanbul'da Karacaahmet Sultan Dergahı'nda dün düzenlenen törenin ardından Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'ne getirildi.

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Akkaş için Küçükköy Merkez Camii'nde bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Oğulları Yavuz Bingöl ve Oğuz Bingöl'ün taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine; Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Bingöl ailesinin yakınları katıldı.

Şahsenem Akkaş’ın cenazesi, Yavuz Bingöl’ün 2020 yılı Ekim ayında kanserden hayatını kaybeden kardeşi Fatma Esra Pul’un (51) Küçükköy Mahallesi Kabristanlığı'ndaki mezarının yanında defnedildi.

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'MÜCADELECİ BİR İNSANI KAYBETTİK'

Cenaze öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oğuz Bingöl, Türkiye’nin ilk kadın ozanı olduğunu söylediği annesini yitirmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Hayatı boyunca kadın olmaya, Alevi olmaya, muhalif olmaya, sanatçı olmaya çalışan son derece mücadeleci bir insanı kaybettik. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bakanlarımıza, milletvekillerimize kadar Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere sağ olsun herkes yakından ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Aslında söylemek istediğim çok başka şeyler de var ama ağzımdan kırıcı sözler ve laflar çıkmasını istemiyorum ama önümüzdeki günler bu konuda yazılı bir açıklama yapacağım” dedi.

Yavuz Bingöl, annesi Şahsenem Akkaş'ın cenaze töreninde sitem etti: Yazıklar olsunYavuz Bingöl, annesi Şahsenem Akkaş'ın cenaze töreninde sitem etti: Yazıklar olsun

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'ONA İYİ GELEN YEGANE ŞEY TÜRKÜLERİ, ŞİİRLERİ, SAZIYDI’

Yavuz Bingöl’ün kızı Türkü Bingöl de babaannesinin 6 yıldır Alzheimer hastası olduğunu hatırlatarak, “Bu süreçte bizi unutmuştu ama bebek gibiydi ve sevgi doluydu ama kendi yazdığı türkülerini unutmamıştı. Ona iyi gelen yegane şey de türküleri, şiirleri ve sazıydı. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli değerdi. Onun geçmişteki mücadelelerini dinleyerek büyüdük. Ben torunu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Mekanı cennet olsun. Halam 1,5 yıl önce vefat etmişti. Alzheimer olduğu için babaannem evlat acısını hissetmedi ama şimdi orada buluştular. Işıklar içinde uyusunlar” diye konuştu. (DHA)

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