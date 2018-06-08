Yay Burcu Özellikleri

Yay burcunun üyeleri 23 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında doğan kişilerdir. Burcun gezegeni Jüpiter'dir. Yay burçlarının uğurlu renkleri mor, menekşe moru ve koyu mavi, uğurlu sayıları ise üç ve on ikidir. En iyi anlaştıkları burçlar Oğlak, Kova, Terazi ve Akrep iken pek anlaşamadıkları burçlar arasında Balık, İkizler ve Başak bulunur. YAY BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ Yay burçları genellikle bitmek bilmeyen enerjileri ve meraklı oluşlarıyla tanınırlar. Araştırmayı ve yeni bilgiler edinmeyi severler. Ayrıca oldukça sosyal kişilerdir, yeni insanlarla tanışma fikri onları heyecanlandırır. Dürüstlük onlar için çok önemlidir. İş konusunda kısa sürede yükselebilecek zekaya sahiptirler. Ancak biraz maymun iştahlıdırlar ve çabuk sıkılırlar. Yay burçları için dostluk kavramı ön plandadır. Yalnızlıktan hiç hoşlanmazlar. Bu yüzden sürekli bir aktivite peşindedirler. Neşeleri hiç eksilmeyen Yay burçları dostları tarafından çok sevilirler. Çünkü etraflarındaki insanlara pozitif enerji verirler. Genelde doğa sporlarına ilgi duyarlar. Grup halinde yapılan aktiviteler tam onlara göredir. Evcimen değillerdir, evde kalmak onları boğar. Bu yüzden sürekli seyahat ederler.

Çift karakterli oluşları ruh hallerine ve davranışlarına yansır. 2 farklı karakter yapısına sahiptirler. Bir tanesi sporsuz yapamayan ve vücuduna dikkat edendir. Onun için hayat bir yarıştır ve hızlı olan kazanır. Ancak diğer karakteri ise tam tersidir. Sorunların sadece kafada çözülebileceğine inanır. Yani karakterinin biri için vücut önemliyken diğeri için kafa yapısı önemlidir. Yaşamayı onlar kadar çok seven ve sıkı sıkıya bağlı olan başka bir burç daha yoktur. Yaşarken bir şeyleri başarabilmek ve bir iz bırakabilmek isterler. Sanata ve felsefeye ilgi gösterirler. Aşk yaşamları genellikle fırtınalı ve hareketlidir. Romantik ve ateşli oldukları söylenebilir. Sevdiklerine karşı her zaman nazik ve sevgi doludurlar ancak kısıtlandıklarında bambaşka bir insana dönüşebilirler. YAY BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Yay erkekleri spor kıyafetler giymekten hoşlanırlar. Giyim kuşama vakit harcamazlar. Moda onların ilgisini çekmez. Gözlerinin içi zekice parlar. Saçları genelde dalgalı ve dağınıktır. Kirli sakal bırakmaktan hoşlanırlar.

Yay kadınlarının ise göz hatları belirgindir ve gözleri birbirine uzaktır. Yüz hatları hep gülümser gibidir. Saçları gür, dalgalı ve dağınıktır. Genelde orta boyludurlar ve muntazam bir vücut yapısına sahiptirler. Dikkat çekmeye bayıldıkları için kıyafetleri de ruhlarını yansıtır. Bir ortama girdiklerinde tüm gözler onların üzerindedir. Ancak ulaşılmazı oynamayı severler. YAY BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Yay burçlarının kavrama yetileri çok gelişmiştir ve genelde felsefi konulara meraklıdırlar. Olaylara iyi yönünden bakma eğilimindedirler. Kötümserlik nedir bilmezler. Hatalarından ders almayı bilen tek burcun Yay burcu olduğu söylenebilir. Bu yüzden kuralları çiğnemeyi seven ve geleneklere aykırı davranışlar sergileyen Yay burçları gençlikte yaptıkları hatalardan ders çıkararak bu hataları tekrarlamamaya özen gösterirler. Özgürlüklerine çok düşkün olan Yay burçları kısıtlanmaktan hiç hoşlanmazlar. Pratik bir zekaya sahiptirler. Tek bir konuya odaklanamazlar. Her zaman birkaç işi aynı anda yapmaya çalışırlar. Bu yüzden bir işi tam yaptıkları görülmemiştir. Maymun iştahlı kişilikleri çabuk sıkılmalarına sebep olur. Ancak eğer zekalarını kullanırlarsa başarıdan başarıya koşabilirler.

Dışa dönük bir karaktere sahip olan Yay burçları dostluğa çok önem verirler. Etrafındakilere neşe verdikleri için her zaman aranan kişilerdir. Hiperaktif bir yapıları vardır. Onları her gün farklı bir yerde görmek mümkündür. Bu yüzden hızlarına yetişmek zordur. Seyahat etmeye ve yeni yerler keşfetmeye bayılırlar. Yay burçları oldukça cesur ve gözü karadır. Aşktan kaçmazlar ve tersine aşka kapılarını sonuna kadar açarlar. Yay burcundan biriyle birlikte olan kişiler çok şanslıdırlar çünkü onlarla birlikte olmak çok farklı bir deneyimdir ve eğlencelidir. Yay burçlarının biraz çapkın oldukları söylenebilir. Ancak birlikte oldukları kişiyi nasıl mutlu edeceklerini de bilirler. Ancak iş evlilik konularına geldiğinde kaçacak yer ararlar çünkü özgürlüklerinin ellerinden alınmasına tahammül edemezler. YAY BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Kendine aşırı güvenen Yay burçlarının rahat tavırları kimi zaman rahatsız edici olabilir. Sorumluluk almaktan hoşlanmazlar. Dünya yansa umurlarında olmaz. Onlar kendi kurdukları dünyalarında çok mutludurlar. Hem kafa olarak hem de ev ortamında oldukça dağınık oldukları söylenebilir. Verdikleri sözleri unutur, üstüne üstlük bunu kabul de etmezler.

Kriz yönetimleri sıfırdır. Bir stres ya da kriz anında paniğe kapılarak işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale sokabilirler. Dostluğa önem veren bir karakterde olmalarına rağmen kimi zaman sevdiklerine karşı duyarsız davranabilirler. Bu da çift karakterli oluşlarının bir yansımasıdır. Hayatı eğlence olarak gördükleri için hayatın gerçekleriyle yüzleşmekten korkarlar. Hayata toz pembe bakıyor olmaları etraflarında yaşanan olaylara kayıtsız kalmalarına sebep olur. Yay burçları en geç olgunlaşan kişilerdir. Ruhları hep çocuk kalmak için çabalar. Çocuk ruhlu olmanın iyi yanları olsa da onların hiç büyüyememeleri en ufacık bir zorlukta pes etmelerine sebep olur. Hiç düşünmeden kendilerini bilmedikleri bir maceranın içinde bulabilirler. Bu gözü karalıkları kimi zaman başlarına bela olur. YAY BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ Yay burcu kadınlarının en önemli özelliği dikkat çekici oluşlarıdır. Bir mekana girdiklerinde fark edilmemeleri mümkün değildir. Ayrıca çok kültürlü ve sanata düşkün bir yapıları vardır. Esprili kişilikleri ile insanlara kendilerini dinletmeyi başarırlar. Onların yanında sıkılmak mümkün değildir çünkü etraflarına daima neşe verirler. Özgürlüklerine fazlasıyla düşkün oldukları için bir erkek tarafından kısıtlanmak ve kıskanılmak onlar için tahammül edilemez bir şeydir. Kendileri gibi özgür ruhlu ve gezmeyi tozmayı seven kişilerle olmayı tercih ederler. Sürekli seyahat ederler. Yeni yerler keşfetmek ve yeni insanlar tanımak onlar için çok önemlidir.

Para konusunda savruk oldukları söylenebilir. Hiçbir zaman maddiyatçı olamazlar. Para onların istediklerini gerçekleştirebilmeleri için bir araçtır sadece. Hemen her konuya meraklıdırlar ancak felsefi konular ve aforizmalar onların en büyük ilgi alanlarıdır. İnsanlarla bilgi alışverişinde bulunmayı severler. Birden çok şeye aynı anda ilgi duydukları için tek bir tanesine yoğunlaşmaları çok zordur. Bu yüzden ne aşk hayatlarında ne de iş hayatlarında süreklilik vardır. Gelenekçi değil kesinlikle yenilikçi bir yapıları vardır. Yeni ve farklı olan her şey ilgilerini çekmeye yeter. Evlerinde sürekli mobilyalarını yenilerler ya da saçlarının rengini devamlı değiştirirler. Değişiklik onların hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Emir almaktan hiç hoşlanmazlar. Bu yüzden onlardan bir şey istediğinizde emir kipi kullanmamaya gayret edin. Birlikte olacakları erkeğin kendileri gibi entelektüel, kültürlü, gezmeyi seven ve özgür ruhlu biri olmasını isterler. Evlenmek ve çocuk sahibi olup evde oturmak hiç onlara göre değildir. Yay burcu kadınları ilgiden ve pohpohlanmaktan hoşlanırlar. Oldukça kaprisli ve ukala oldukları söylenebilir. Özgüvenleri yüksek olan Yay kadınlarını mutlu etmek zordur.