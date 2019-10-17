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Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 18:46 | Son Güncelleme

Yaya geçidinde tırın çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Aksaray'da tırın çarpması sonucu ağır yaralanan simitçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanayi Mahallesi girişinde önceki gün meydana gelen kazada ağır yaralanan simitçi Alican Kılıç (45), tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mustafa S. (24) idaresindeki 31 SM 190 plakalı tır, 15 Ekim'de Sanayi Mahallesi girişinde elinde simit tepsisiyle yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Alican Kılıç'a (45) çarpmıştı. Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Mersin'e sevk edilmişti.

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Aksaray Kaza TIR Yaya Geçidi

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