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Yayladağı'nda şehit olan askerin baba ocağında yas var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Yayladağı'nda teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Er Mehmet Kaya'nın Siirt'teki babaevine ateş düştü. Merkez Algül Mahallesi 1109. Sokak'ta yaşayan ailesine 21 yaşındaki Şehit Kaya'nın şehadet haberinin verilmesinin ardından babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehit babası Selahattin Kaya, haberin ardından gözyaşı döktü.

Merkez Algül Mahallesi 1109. Sokak'ta yaşayan ailesine 21 yaşındaki Şehit Kaya'nın şehadet haberinin verilmesinin ardından babaevine Türk bayrağı asıldı.

Yayladağı'nda şehit olan askerin baba ocağında yas var

7 çocuğundan birini 6 yıl önce kaybeden şehit babası Selahattin Kaya, haberin ardından gözyaşı döktü.

'ANNEM AĞLAMASIN DİYE FAZLA ARAMIYORDU'

'ANNEM AĞLAMASIN DİYE FAZLA ARAMIYORDU'
Şehidin kardeşi Agit Kaya ise ağabeyiyle yaklaşık 20 gün önce konuştuğunu söyledi.
Yaşlı anne ve babasının üzülmemesi için ağabeyinin çok sık aramadığını belirten Agit Kaya, "Annem babam yaşlı. Ağabeyim ile her konuştuklarında annem ağlıyordu. O da annem ağlamasın diye fazla aramıyordu." dedi.
Bugün Siirt'e getirilecek şehidin naaşı düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Dün, Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu Piyade Er Mehmet Kaya şehit olmuştu.
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Yayladağı şehit

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