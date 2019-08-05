Yaz aylarında bebek ve çocuk giyimine dikkat!

Bebek ve çocuk derisinin koruyucu tabakası daha ince, cilt altı yağ dokusu daha az, su oranı yüksek olduğu için; çocukların cildi, yetişkinlere göre daha geçirgen bir yapıya sahiptir. Çocuk cildi; giysinin yapıldığı malzemelerden veya kullanılan kimyasallardan kaynaklanan deri problemlerine, daha duyarlıdır. Özellikle yenidoğan bebekler; ter bezleri henüz iyice olgunlaşmadığından, terle ısıyı atamazlar. Vücut ısısı gerektiği gibi ayarlanamadığından, büyük çocuklara kıyasla sıcaktan daha çok etkilenirler.

MİNİĞİNİZ YAZ GÜNLERİNDE RAHAT ETMELİ

1 yaşını geçmiş bebek ve çocuklar söz konusu olduğunda, siz nasıl rahat ediyorsanız bebeğiniz de o şekilde rahat edecektir. Yani sıcak ortamda size bir tişört ve şort yetiyorsa, bebeğiniz için de aynı şey geçerlidir. Yenidoğan bebeklerin giydirilmesinde, aşırı sıcak olmadıkça (24°C üzeri) bebeğin ısısını koruması için birkaç kat giydirilme gereksinimi vardır. Ortam ısısı 24°C üzerinde ise yenidoğanlar da tek kat giydirilebilir; gövdenin üst kısmında bir kat iç çamaşırı ve altta bezin üstüne ince bir pijama yeterlidir. Prematüre bebeklerde ise term bir bebeğin kilosuna ulaşıncaya kadar veya ısı değişikliklerine uyum gösterene kadar, bir kat daha giydirilmelidir. Genel kabul görmüş kural ise aynı ortamı paylaşan ebeveynden bir kat fazla giydirilmesidir. Yenidoğanların sıklıkla ayaklarının üşüdüğünü de aklınızdan çıkarmayın. İlk 3 ay çorap ve eldiven giydirilmelidir ancak bunlar parmak hareketlerini kısıtlamayacak kadar bol ve pamuktan yapılmış merserize kumaştan olmalıdır. Ortam sıcaksa başlık takılmayabilir. Rüzgar çıktığında veya klimalı ortama girildiğinde; ince bir battaniye, kollu bir üst, uzun pantolon veya pijama, bir şapka ve terlediğinde değiştirecek yedek bir kıyafet, yanınızda bulundurmanızda fayda vardır.