Yaz modası kapınızda! En sevilen markaların 500 TL altı yazlık pantolon modelleri

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte gardırobumuzu yenileme zamanı geldi. Günlük stilinizden iş kıyafetlerinize kadar her ortama uygun, rahat ve şık pantolonları en uygun fiyatlarla arıyorsanız doğru yerdesiniz. DeFacto, Koton ve İpekyol gibi sevilen markaların 500 TL altında sunduğu en popüler pantolon modellerini sizin için titizlikle seçtik. İster rahat bir günlük tarz ister resmi bir görünüm arayışında olun, sizin için seçtiğimiz ürünler her zevke uygun bir şeyler sunuyor. Hazırsanız, yaz gardırobu alışverişinize en iyi başlangıcı yapmak için sizi en sevilen 500 TL altı pantolonlarla tanışmaya davet ediyoruz.

1. DeFacto Kadın Straight Fit Yüksek Bel Geniş Paça Cepli Pantolon

Geniş paça ve yüksek bel tasarımı sayesinde rahat bir fit görünüm sunan bu pantolon, basic tişörtlerden oversize gömleklere kadar birçok parçayla kolayca kombinlenebilir. Hem klasik hem spor ayakkabılarla tamamlanabilen bu stil sahibi pantolonun fiyatı sadece 374 TL.

2. DeFacto Kadın Cigarette Düz Paça Saten Pantolon

DeFacto'nun rahat kesimi ve şık tasarımıyla öne çıkan pantolonu, fit bir görünüm ve trend bir stil sunuyor. Yüzde 63 pamuk, yüzde 2 elastan ve yüzde 35 polyester karışımı bu pantolon, Valentina cigarette kalıbıyla da dikkat çekiyor. Üstelik bu şık pantolonun fiyatı sadece 479,99 TL.

3. DeFacto Kadın Cepli Beli Lastikli Dokuma Pantolon

DeFacto'nun şık tasarımı ve trend modeliyle öne çıkan pantolonu, modaseverlerin beğenisine sunuluyor. %100 Viskoz kumaş içeriği, cepli yapısı ve dokuma kumaş detayıyla rahat ve şık bir kullanım sunan bu pantolon, normal bel yapısıyla da konforu ön planda tutuyor. Üstelik tüm bu özelliklere sahip olan bu şık pantolon, sadece 265,99 TL fiyat etiketiyle modaseverlerin beğenisine sunuluyor.

4. Bikelife - Yüksek Bel Straight Fit Kargo Pantolon

'Ne zamandır görüyordum en son indirime girince aldım. Kumaşı o kadar iyi ki çok memnun kaldım. Normalde 38 giyiyorum ama 38 belden bol geldi 2 santim kadar. Boyu çok iyi yumuşacık ve rahat aynı zamanda. İade etmeyip belini yaptıracağım boyum 1.72 pantolonlar hep kapri gibi oluyor bu öyle olmadı. Küçük bedenini alsam belki kısa kalabilirdi. Yine de kalıpları gayet güzel çok severek aldım.'

Uygun fiyatına rağmen harika kesimi ve yumuşak kumaşı ile kullanan herkesin gönlüne taht kuran pantolon sadece, 399 TL.

5. DeFacto Kadın Slouchy Keten Karışımlı Bilek Boy Pantolon

Yeni sezon Defacto'nun Slouchy Keten Karışımlı Bilek Boy Pantolonu ile tarzınıza taze bir soluk getirin. Kullanıcıların beğenisini kazanan bu pantolon, pamuk, viskon ve keten karışımından oluşuyor. Hem rahat hem şık bir seçenek olan bu pantolonu 399 TL'ye satın alabilirsiniz.

6. DeFacto Kadın Palazzo Yüksek Bel Geniş Paça Viskon Pantolon

DeFacto'nun şık desenleri ile dikkat çeken kadın pantolonu, hem trend bir görünüm sağlıyor hem de rahat hareket imkanı sunuyor. Viskon malzemeden üretilmiş olan bu pantolon, palazzo kesimi ile modern bir hava katıyor. Fiyatı ise oldukça uygun, sadece 332 TL.

7. Koton Normal Bel Cep Detaylı Geniş Paça Pantolon

Düğme detayı ile kendisinden kemeri varmış gibi görünen pantolonu polyester kumaşı ile ilkbahar ve yaz aylarına uygun. %100 polyesterden üretilmiş olan ürün, bej renktedir ve hem günlük hem de şık kombinlerde rahatlıkla kullanılabilir. Koton marka pantolonun fiyatı da sadece 487,99 TL.

8. DeFacto Kadın Jogger Viskon Bilek Boy Pantolon

DeFacto'nun yeni koleksiyonu, günlük kullanım için ideal olan bir jogger pantolonu sizlerle buluşturuyor. %100 viskon kumaştan üretilen bu bilek boy pantolon, hem konforlu hem de şık bir seçenek sunuyor. Üstelik bu ürünü sadece 265,99 TL'ye satın alabilirsiniz.

9. DeFacto Kadın Traditional Desenli Yüksek Bel Geniş Paça Cepli Viskon Pantolon

Trend modeli ve tiril tiril viskoz kumaşı ile yaz günlerinde severek kullanacağınıza inandığımız DeFacto pantolon, yüksek bel kesime sahip, geniş paçasıyla oldukça rahat. Tamamı viskoz kumaştan üretilen DeFacto pantolon, kaliteli yapısıyla uzun süreli bir kullanımı garanti ediyor. Fiyatı da sadece 303 TL.

10. DeFacto Kadın Regular Fit Esnek Belli Geniş Pantolon

Rahat ve şık kombinlerin vazgeçilmezi olan regular fit esnek belli geniş pantolon, bu sezonun trendleri arasında yerini aldı. Bu yılın modasına damga vuran nervür detaylarına sahip olan bu pantolon, esnek beli ile kullanıcılarına konfor sunuyor. 314 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan esnek belli pantolon, rahatlığı ve şıklığı bir arada arayanların tercihi oluyor.

Kaynak: Onedio

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