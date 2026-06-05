Yaz sıcağında içinizi ferahlatacak 10 efsane buzlu kahve tarifi

1. Karamel Frappuccino

Tatlı krizleri ve sıcaklar aynı anda bastırdığında imdada yetişen o efsane lezzet. Blenderın sesini duyduğunuz an serinlemeye başlayacaksınız.

Malzemeler:

1 shot (30 ml) Espresso (soğutulmuş)

1/2 su bardağı soğuk süt

2 yemek kaşığı karamel sosu

1.5 su bardağı buz

Üzeri için: Sprey krema ve ekstra karamel

Yapılışı:

Buz, süt, soğumuş kahve ve karamel sosunu blender'a alın. Buzlar tamamen parçalanıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar çalıştırın. Bardağa aktarıp üzerine krema ve karamel sıkarak servis yapın.

2. Klasik Soğuk Americano



Yaz sıcağında bazen tek bir saniye bile beklemek istemiyoruz. Neyse ki Barista’nın üzerindeki o sihirli Americano düğmesi var. "Acaba suyu ne kadar koysam?" derdini bitiriyor, tek dokunuşla ideal dengeli kahveni bardağına dolduruyor.

Malzemeler:

Barista Americano ile hazırlanmış kahve

7-8 adet büyük buz küpü

Yapılışı:

Barista’nın tek tuş özelliğiyle Americano’nuzu hazırlayın. Geniş bir bardağı buzla doldurun. Taze demlenen kahvenizi buzların üzerine ekleyin.

3. Mazagran



Portekiz’den gelen bu ferahlatıcı esinti, kahve ve limonun şaşırtıcı uyumunu kanıtlıyor. İlk yudumda şaşıracak, ikincide ise müptelası olacaksınız.

Malzemeler:

1 shot Espresso veya sert demlenmiş kahve

1/2 limonun suyu

1 tatlı kaşığı esmer şeker

100 ml soğuk su ve buz

Yapılışı:

Sıcak kahvenin içinde esmer şekeri karıştırarak eritin. Limon suyunu ekleyin. Bardağı buzla doldurun, karışımı üzerine dökün ve soğuk suyla tamamlayın.

4. Hindistan Cevizli Iced Latte



Egzotik bir tatil havasını mutfağınıza taşımaya ne dersiniz? Klasik lattenin o bildik tadını Hindistan cevizinin hafifliğiyle bambaşka bir boyuta taşıyoruz.

Malzemeler:

1 shot (30 ml) Espresso

200 ml Hindistan cevizi sütü (içecek tipi)

1 tatlı kaşığı vanilya şurubu (isteğe bağlı)

Buz küpleri

Yapılışı:

Bardağa buzları ve vanilya şurubunu ekleyin. Hindistan cevizi sütünü üzerine boşaltın. Kahveyi en son ekleyerek o katmanlı, artistik görüntüyü yakalayın.

5. Ev Yapımı Cold Brew



"Beklediğime değdi" dedirten o tarif. Burada kahvenin suyla o dengeli buluşması çok önemli. Barista’nın ön demleme sistemi, kahvenin her zerresine suyun eşit değmesini sağlayarak o pürüzsüz tadı ortaya çıkarıyor.

Malzemeler:

Kalın öğütülmüş kahve

Soğuk su

Yapılışı:

Öğütücüde kalınca çektiğin kahveleri suyla buluştur ve buzdolabına kaldır. PID kontrolü sayesinde her zaman aynı kararlılıkta sonuç aldığını bilmek harika bir güven veriyor. Ertesi gün buzla servis et, ferahla.

6. Vietnam Usulü (Cà Phê Sữa Đá)



Sert bir kahve darbesi ve yoğun bir tatlılık arayanlar için nokta atışı. Yoğunlaştırılmış sütün o ipeksi dokusu, damağınızda unutulmaz bir iz bırakacak.

Malzemeler:

3 yemek kaşığı yoğunlaştırılmış süt (veya süt reçeli)

1/2 su bardağı çok sert demlenmiş filtre kahve

Bol miktarda kırık buz

Yapılışı:

Bardağın en dibine yoğunlaştırılmış sütü koyun. Üzerine bardağın ağzına kadar kırık buz ilave edin. Sıcak ve sert demlenmiş kahveyi buzların üzerine döküp servis edin. İçerken alttan yukarı doğru karıştırın.

7. Dondurmalı Kahve



Bazen sadece kahve yetmez, yanına bir de ödül istersin. Burada kahveyi sıkıştırma aşaması çok önemli. Barista’nın o kaliteli tamperı eline tam oturuyor ve kahveni zahmetsizce, eşit bir şekilde hazırlamanı sağlıyor.

Malzemeler:

Soğuk demlenmiş kahve

Büyük top vanilyalı dondurma

Yapılışı:

Kahveni bardağa koy, dondurmayı nazikçe üzerine bırak. Tezgah dostu tamping sistemi sayesinde mutfağı dağıtmadan, profesyonelce hazırladığın kahvenin keyfini sür.

8. Karamelize Bisküvi Latte



Hani o bayıldığımız karamelize bisküviler var ya, işte onları kahveyle buz gibi bir formda buluşturuyoruz.

Malzemeler:

1 shot espresso

1 yemek kaşığı karamelize bisküvi ezmesi

200 ml soğuk süt ve bol buz

Yapılışı:

Bisküvi ezmesini sıcak espressonun içinde iyice erit. Barista’nın kalibre edilmiş tamperı ile hazırladığın o pürüzsüz kahve yatağından gelen espresso burada başrolde! Karışımı buzlu sütün üzerine dök ve üzerine bir bisküvi kırıkla servis et.

9. Iced Mocha



Sütü ısıtırken o güçlü buhar çubuğunun sesi bile insanı heyecanlandırıyor. Çikolata sosunu sütün içinde pürüzsüzce eritmek için o buhar gücü şart.

Malzemeler:

1 shot espresso

Çikolata sosu

Süt

Buz

Yapılışı:

Süt sürahisinde çikolatalı sütün o ipeksi dokusunu hazırla. Espressoyla birleştir. Buzları ekle.

10. Tarçınlı ve Ballı Buzlu Latte



Doğal tatlılık ve aromatik bir dokunuş... Şeker kullanmadan da kahvenin ne kadar lezzetli olabileceğini kanıtlayan, hafif ve sağlıklı bir seçenek.

Malzemeler:

1 shot Espresso

1 tatlı kaşığı süzme bal

1/4 çay kaşığı toz tarçın

180 ml soğuk süt ve buz

Yapılışı: