Yaz tatilinde okunacak kitaplar!

Milattan önce 10. yüzyılda papirüslerin birbirine yapıştırılmasıyla başlayan mükemmel serüven; kitap… Yazın tatillerde çoğu kişinin elinin altında bulunan kitapları en çok seçerken zorlanıyoruz.

Kütüphanenizde yer edinecek sürükleyici kitap önerileri sizlerle. 1- Acemi Çöpçatan Herkes mutlu sonları sever ama Eros’un küçük kızı sanki daha çok! Yalnız bir kusuru var, biraz acemi… Onun attığı oklar pek de hedefi vuramıyor hatta yanlış kalplere isabet ediyor. Eros’un, pardon Ecoş’un kendini ‘fahri aşk doktoru’ ilan etmesiyle olaylar başlıyor. Kimi zaman Eros’un kızı, çoğunlukla yaveri ama aslında bal gibi de ‘Acemi Çöpçatan’ olan Ecrin’in maceraları; şaşırtıcı tesadüfler, gülümseten gelişmeler, karmaşık düşünceler ve bazen de kendi gönül ilişkileriyle karışıp adeta sarpa sarıyor.

Gülay Fırat’ın kaleme aldığı romanda Nevin-Suat, Buğz-Peri, Demir-Hülya ve niceleri ‘Acemi Çöpçatan’ın okları ile feleğini şaşırıyor. Hayatın yoğun temposuna minik bir ara verip bu iyi niyetli ama acemi çöpçatanın romantik maceralarını okurken çok eğleneceksiniz. Elinizden düşüremeyeceğiniz, şahane bir roman okumaya hazır olun!

2- Erkeklerin Kadınlara Söylemediği 7 Sır Bir erkek ilişkide en çok neye ihtiyaç duyar? Onu mutlu etmek için bilmeniz gerekenler nedir? Birlikte olduğunuz erkeği neler huzursuz eder? Hayatınızdaki erkek en fazla neden korkar ve siz onun korktuğu şeyi nasıl ustaca yaparsınız? Neden daima kahraman olmaya öykünür? Ve onunla harika bir ilişki sürdürmenin yolları nelerdir?

Yazar Kevin Leman kitabıyla ilgili olarak: “Bu kitabı elinize aldığınız için sizi kutlarım! Demek ki hayatınızdaki erkeği önemsiyor ve onunla ilişkinizi geliştirmek istiyorsunuz. Erkekler hiç de biz kadınların düşündüğü kadar karmaşık değildir. İster evli olun, ister biriyle birlikte yaşayın veya çıkıyor olun Erkeklerin Kadınlara Asla Söylemeyeceği 7 Sır, ilişkinizin gölgede kalan yönlerini ortaya çıkaracaktır.” diyor. 3- Şimdi Değiş Elisha Goldstein’in kaleme aldığı Şimdi Değiş, karar vermek ve hayatında köklü bir değişiklik yapmak isteyen kişilere adeta bir rehber niteliğinde. Goldstein kitabını:” Hayatınızda neleri değiştirmek isterdiniz? Ayaklarınızın geri geri gittiği işinizden istifa edip, yeni bir başlangıç yapmak? Sizi mutlu etmeyen ilişkinize son verip hayallerinizdeki gibi bir aşk yaşamak? Kaybeden değil, bolluğu ve bereketi çeken biri olmak? Antidepresanları çöpe atıp strese karşı doğal bir zırh geliştirmek? Bütün bunları geçmişten gelen inançlarınız ve geleceğe yönelik kaygılarınız yüzünden yapamıyor olabilirsiniz. Bu kitap sizi 'şimdi'ye, içinde bulunduğumuz 'an'a getirerek zihninizin kilitli kapılarını açacak ve size hayatınızın senaryosunu yeniden yazma fırsatı verecek. Ve bütün bu değişim 'şimdi etkisi' ile yaşanacak! Çünkü 'şimdi'den başka zaman yoktur. “Şimdi'ye giden bir yol yoktur; Şimdi yolun kendisidir.” diye anlatıyor.

4- Erkeğin Pin Kodu İlişki Koçu Baturay Özden, "Erkeğin Pin Kodu " kitabında kadınların merak ettiği tüm soruları somut örneklerle yanıtlarken; "Erkek neden aldatır?" tarihi sorusunu da yaşanmış olaylarla masaya yatırıyor ve zeki bir erkek için 'O kadın'ı mutlu etmenin hazzı yüzlerce kadınla birlikte olmaktan daha büyüktür' diyor.

Kitabında 'o kadın' olmanın tüyolarını da veren yazar, kadınlara 'Her gün beni sevmenin yeni bir yolunu bulan bir kadın için çabalamayı bırakır mıyım sizce?' diye soruyor ve: "Her erkek hayatının kadını olduğunuzu anlar, yeter ki siz ona anlatın. Erkeğinizin her şeyi olun; aşkı, arkadaşı, dostu, sırdaşı, dert ortağı... Ama asla biblosu olmayın.” diyor. 5- Kasmadan Annelik Amerika’daki Çinli annelerin başlattığı zorlayıcı “Kaplan Annelik” akımına son vermeye hazırlanan o akım, “Kasmadan Annelik”. Zamanla çocukları sıkan “Kaplan Annelik” modelinin aslında onları pek de mutlu etmediği ortaya çıktı. Çocuklarımızı bir proje gibi yetiştirmek yerine onların da her konuda mükemmel olmadığını kabul edersek her şey çok daha kolay olacak. “Kasmadan Annelik” adındaki rahat ebeveynlik modeli sizi ve çocuklarınızı daha mutlu edecek. Tara Kitap etiketiyle raflarda yer alan “Kasmadan Annelik” kitabının yazarı Daisy Waugh kısaca “Kasmayın ve anneliğin keyfini çıkarın” diyor.

6. Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”, ülkemizin medarıiftiharı olmuş tarihçi İlber Ortaylı gözünden, insanın hayattaki anlam arayışına, bu arayışın tadını nasıl çıkaracağına ve süreç boyunca karşılaşacağı zorluklarla nasıl baş etmesi gerektiğine dair çok özel bir kılavuz… “Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında pencereler açın. Farklı dünyalarla ancak böyle tanışırsınız. Ben hep yerimde dursaydım, dünyamı değiştirecek insanları aramasaydım, bugün tanıdığınız ben olmazdım. Bir insanın bittiği an, miskinliğe esir olduğu andır. İnsan, konforundan vazgeçmeyi göze almalıdır. Kendi dünyasını yerinden kendisi oynatmalıdır.” İlber Ortaylı 7. Şeker Portakalı “Ne güzel bir şeker portakalı fidanıymış bu! Hem bak, dikeni de yok. Pek de kişilik sahibiymiş, şeker portakalı olduğu ta uzaktan belli. Ben senin boyunda olsaydım başka şey istemezdim.” “Ama ben büyük bir ağaç istiyordum.” “İyi düşün, Zezé. Henüz gencecik bir fidan bu. Bir gün koca bir ağaca dönüşecek. Seninle beraber büyüyecek. İki kardeş gibi iyi anlaşacaksınız. Dalını gördün mü? Bir tanecik dalı olsa da sanki özellikle senin binmen için hazırlanmış bir ata benziyor.”

Brezilya edebiyatının klasiklerinden Şeker Portakalı, José Mauro de Vasconcelos’un başyapıtı kabul edilir. Yetişkinler dünyasının sınırlamalarına hayal gücüyle meydan okuyan Zezé’nin yoksulluk, acı ve ümit dolu hikâyesi yazarın çocukluğundan derin izler taşır. Beş yaşındaki Zezé hemen her şeyi tek başına öğrenir: sadece bilye oynamayı ve arabalara asılmayı değil, okumayı ve sokak şarkıcılarının ezgilerini de. En yakın sırdaşıysa, anlattıklarına kulak veren ve Minguinho adını verdiği bir şeker portakalı fidanıdır… Şeker Portakalı’nın başkahramanı Zezé’nin büyüdükçe yaşadığı serüvenleri, yazarın Güneşi Uyandıralım ve Delifişek romanlarında izleyebilirsiniz. 8. Körlük Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır. Ne yönetim kalır ülkede, ne de düzen; bütün körler karantinaya alınır. Hayal bile edilemeyecek bir kaos, pislik, açlık ve zorbalık hüküm sürmektedir artık. Yaşam durmuştur, insanların tek çabası, ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaktır. Roman, kentteki akıl hastanesinde karantinaya alınan, oradan kurtulunca da birbirinden ayrılmayan, biri çocuk yedi kişiye odaklanır. Aralarında, bütün kentte gözleri gören tek kişi olan ve gruptakilere rehberlik eden bir kadın da vardır. Bu yedi kişi, cehenneme dönen bu kentte, hayatta kalabilmek için inanılmaz bir mücadele verir. Jose Saramago’nun müthiş bir gözlem gücüyle betimlediği bu kaotik dünya, insanın karanlık yüzünün simgesi.