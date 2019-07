Yaz tatilinde okunacak kitaplar!

4- Erkeğin Pin Kodu

İlişki Koçu Baturay Özden, "Erkeğin Pin Kodu " kitabında kadınların merak ettiği tüm soruları somut örneklerle yanıtlarken; "Erkek neden aldatır?" tarihi sorusunu da yaşanmış olaylarla masaya yatırıyor ve zeki bir erkek için 'O kadın'ı mutlu etmenin hazzı yüzlerce kadınla birlikte olmaktan daha büyüktür' diyor.

Kitabında 'o kadın' olmanın tüyolarını da veren yazar, kadınlara 'Her gün beni sevmenin yeni bir yolunu bulan bir kadın için çabalamayı bırakır mıyım sizce?' diye soruyor ve: "Her erkek hayatının kadını olduğunuzu anlar, yeter ki siz ona anlatın. Erkeğinizin her şeyi olun; aşkı, arkadaşı, dostu, sırdaşı, dert ortağı... Ama asla biblosu olmayın.” diyor.

5- Kasmadan Annelik

Amerika’daki Çinli annelerin başlattığı zorlayıcı “Kaplan Annelik” akımına son vermeye hazırlanan o akım, “Kasmadan Annelik”. Zamanla çocukları sıkan “Kaplan Annelik” modelinin aslında onları pek de mutlu etmediği ortaya çıktı. Çocuklarımızı bir proje gibi yetiştirmek yerine onların da her konuda mükemmel olmadığını kabul edersek her şey çok daha kolay olacak. “Kasmadan Annelik” adındaki rahat ebeveynlik modeli sizi ve çocuklarınızı daha mutlu edecek. Tara Kitap etiketiyle raflarda yer alan “Kasmadan Annelik” kitabının yazarı Daisy Waugh kısaca “Kasmayın ve anneliğin keyfini çıkarın” diyor.