HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yaz tatiline gidecekler dikkat! İşte koronavirüs önlemleri

Yaz tatiline gidecekler dikkat! İşte koronavirüs önlemleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek tatil yapılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, koronavirüs nedeniyle 3 altın kural dışında bazı önerilerde bulundu.

Yaz tatiline gidecekler dikkat! İşte koronavirüs önlemleri

Düşmeyen COVID-19 vaka sayıları tatile gidecek olan kişileri endişelendiriyor. Tatilde de normalleşme sürecinin değişmeyen 3 unsuru, yani maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Virüs deniz ve havuzda bulaşmaz ancak havuz başında veya sahilde güneşlenirken sosyal mesafeye özen gösterilmeli. Tatilde de önlemlerden kesinlikle vazgeçilmemeli. Maske, mesafe ve el hijyeni her ortamda, her durumda dikkate alınmalı” açıklamasında bulundu.

Zor geçen bir kış mevsiminin ardından tatil planları yapılmaya başlandı. Tatile çıkarken önlem alınmış yerlerde konaklanılmasının Covid-19’dan korunmada önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu yaz tatilciler yazlık ev, karavan, çadır, yayla ve tekne gibi alternatiflere yönelebilir. Mümkün olduğunca kalabalık alanlardan kaçınılmalı. Bir grup vatandaş önlem almayarak salgın bitmiş, tehlike ortadan kalkmış gibi davranıyor maalesef. Oysa tehlike hala var, durum hala aynı şekilde ciddi” önerisinde bulundu.

AÇIK BÜFELERE DİKKAT EDİLMELİ

Otel ve tatil beldelerinin de bakanlığın getirdiği düzenlemelere uyarak çeşitli önlemler aldığını dile getiren Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu önerilere hem işletmeler hem müşteriler uymalı. Açık büfelere dikkat edilmeli. Servis kaşıkları, tabaklar herkes tarafından ellendiği için açık büfenin riskli olduğu yönünde ortak bir görüş var. Ayrıca bulaşıklar yüksek ısıda yıkanırsa kap, çatal, kaşık riskli değil. Ancak yıkandıktan sonra bunların herkes tarafından ellenmeden, doğrudan müşteriye iletilmesi önemli. Aynı şekilde virüs, yemeklerle de bulaşmaz” diye konuştu.

Bu süreçte iyi beslenmenin mikroorganizmalara karşı mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Elif Hakko, “Dengeli beslenme vücudun direnci için çok önemlidir. Tatilde de dengeli beslenmeye özen gösterilmeli” şeklinde konuştu.

DENİZ VE HAVUZA GİRİLEBİLİR

Yaz aylarının gelmesi ile deniz ya da havuza girmenin riskli olup olmadığı konusunda çok fazla soru geldiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Virüs doğru oranda klorlanmış havuz suyuna ya da denize girmekle bulaşmaz ancak sudan çıktıktan sonra güneşlenirken sosyal mesafeye dikkate edilmeli. Havlular kişiye özel olmalı, şezlonglar her kullanımdan sonra silinmeli, hiçbir şey ortak kullanılmamalı” dedi.

MASKE DOĞRU ŞEKİLDE TAKILMALI, ELDİVEN KULLANMAK YERİNE ELLER SIK SIK DEZENFEKTE EDİLMELİ

Maskelerin doğru şekilde takıldığından emin olunması ve maskenin ellenmemesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Elif Hakko, “Ortak kullanılan alanlara temas edildikten sonra eller maskeye, yüze, ağız ve burna değdirilmemeli ve mutlaka yıkanmalı. Eldiven takıldığında eldivenlerle her yere rahatça temas ediliyor ve eldivenli ellerle maskeye ve yüze dokunabiliniyor. Çanta, cep telefonu gibi özel eşyalar kirli eldivenlerle kirlenebiliyor. Eldiven takmak yerine eller sık sık dezenfekte edilmeli” önerisinde bulundu.

ARABA VE UÇAKLA YOLCULUK EDECEKLERE ÖNERİLER

Dinlenme tesislerinde ortak lavabo kullanılırken mutlaka maske takılmalı, klozet, klozet kapağı, sifon gibi alanların temasından sonra eller mutlaka güzelce yıkanmalı ve dezenfektan kullanılmalı.
Kalabalık alanlarda kapı kollarına dokunduktan sonra eller mutlaka temizlenmeli.
Mümkünse yolculuk sırasında ev yapımı sandviç gibi gıdalar tüketilmeli. Mümkün değilse de mola alanlarında veya havaalanlarında su, sandviç gibi ürünler satın alındıktan sonra eller ve satın alınan ürünlerin paketleri alkol bazlı mendillerle temizlenmeli, eller dezenfekte edilmeden ağız ve burna dokunulmamalı.
Uçak seyahati yapacak olanlar maskelerini kesinlikle çıkarmamalı, online bilet işlemi tercih edilerek temas minimuma indirilmeli. Bekleme alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Uçak içerisinde koltuğa oturduktan sonra kolun konduğu kısımlar ve masa dezenfekte edilebilir. Eller temizlenmeden maskeye ve yüze temastan kaçınılmalı.
Otobüs yolculuğunda da uçak yolculuğunda olduğu gibi kesinlikle maske yüzden çıkarılmamalı. Maskesini çıkaranlar görevlilere bildirilmeli.
Seyahatte mutlaka yanınızda yedek maske ve dezenfektan bulunmalı.
Çocuklar virüs konusunda bilgilendirilmeli, hijyen kuralları ve doğru maske kullanımı anlatılmalı. En önemlisi örnek olunmalı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yine yakaladınız''Yine yakaladınız'
Ağrılarınız geçmiyorsa dikkat! Nedeni...Ağrılarınız geçmiyorsa dikkat! Nedeni...
Çarşı ve mahalle bekçilerinin yıpranma payı var mıdır?Çarşı ve mahalle bekçilerinin yıpranma payı var mıdır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

'Yine yakaladınız!'

'Yine yakaladınız!'

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

İlginizi Çekebilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un koronavirüs risk haritası güncellendi!

İstanbul'un koronavirüs risk haritası! O ilçeler dikkat çekti

Kilo artışı, nöropatik ağrılara zemin hazırlıyor

Ağrılarınız geçmiyorsa dikkat! Nedeni...

Anneler dikkat! Çocuğunuzu koronavirüsten korumak için...

Koronavirüs uyarısı! Sürekli kolonya kullanıyorsanız...

Kusursuz vücutlara böyle meydan okuyor!

Kusursuz vücutlara böyle meydan okuyor!

Bazı insanlar maske takmak konusunda neden isteksiz?

Bazı insanlar maske takmak konusunda neden isteksiz?

Uzmanlardan kritik uyarı! Terden ıslanan maskeleri sakın kullanmayın

Maske takınca başınız ağrıyorsa sebebi bu olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.