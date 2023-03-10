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Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

08.03.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsimin yaklaşmaya başladığı bu günlerde evlerde spor aktiviteleri başladı bile! Sağlıklı yaşamak ve vücudunu şekle sokmak isteyenler, yapacakları düzenli egzersizlerle hayallerine kavuşabilirler. Ancak bunun için ihtiyacınız olan bazı spor aletleri var. Evde rahat şekilde spor yapmayı kafasına koyanların hangi ekipmanları edinmeleri gerektiğini listeledik. Gelin, ihtiyacınız olacak ekipmanlara birlikte bakalım!

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

Daima hareketli olmanın sağlığınız ve fiziğiniz açısından ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek bile yok! Tüm bunların yanında yaza da bomba gibi bir giriş yapmanın tek yolu ise spor yapmaktan geçiyor. Ama bunun için fitness salonlarına gitmek zorunda değilsiniz, doğru ekipmanla evde de sporunuzu yapabilirsiniz. İşte evde spor yapmaya başlayacak kişilerin mutlaka edinmesi gereken ürünler...

1. Spora başlayacakların alması gereken ilk ürün: Delta Ds 484 Pilates Minderi & Yoga Mat

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

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Evde spor yapmaya karar verdiğiniz anda almanız gereken ilk ürün Delta Ds 484 Pilates Minderi & Yoga Mat olmalı. Neredeyse tüm spor antrenmanlarında kullanılabilen matlar, yumuşak ve konforlu yapıları sayesinde yere uzandığınız ve oturduğunuz zaman rahat etmenizi sağlar. 15 milimetre kalınlığında, 180 santimetre uzunluğunda ve 60 santimetre genişliğindeki ürün, herkes için ideal olarak nitelendirilebilir. Kaliteli kauçuk köpükten hazırlanan mat, uzun süreli kullanımlar için de son derece uygun.

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2. Ağırlık çalışmadan olmaz: Avessa Plastik Dambıl

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

Evde spora başlamak için yapacağınız ekipman alışverişi listenize dambılları da eklemeyi unutmayın. Kadın erkek herkesin kollarını güçlendirmek için yapacağı egzersizlere Avessa Plastik Dambıl setleri eşlik eder. 5, 6 ve 10 kilogramlık çeşitleri bulunan ürünlerden ihtiyacınıza uygun olanları satın alıp evde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. İkili olarak piyasaya sunulan dambıllar ile yapacağınız düzenli çalışmalar sonucunda kollarınızdaki değişimi kısa süre içerisinde görebilirsiniz.

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3. Kaloriler hızlı şekilde erisin: Relax Uzaktan Kumandalı Portatif Yürüme ve Koşu Bandı

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

Yaz gelmeden vücudunuzu istediğiniz forma sokmak için var gücünüzle çalışıyorsanız evde yaptığınız egzersizleri koşu bandı sayesinde daha etkili hâle getirebilirsiniz. Son teknoloji kullanılarak üretilen Relax Uzaktan Kumandalı Portatif Yürüme ve Koşu Bandı ile kalorilerinizi hızlı şekilde yakabilirsiniz. Uzaktan kumandayla çalışan koşu bandını evde istediğiniz yere koyup antrenmanınızı kolayca yapabilirsiniz. Tek parça hâlinde üretilen alet, fazla yer kaplamadığı için de sporseverler tarafından evlerde rahatlıkla kullanılıyor.

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4. Kondisyonunu korumak isteyenlere: Voit T55 Voit Venüs Spin Bike Kondisyon Bisikleti

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

Spor salonlarına gitmeden evde çok rahat şekilde egzersizlerinizi yapıp istediğiniz kilolara ulaşmak için Voit T55 Voit Venüs Spin Bike Kondisyon Bisikleti'ni edinebilirsiniz. Kaliteli malzemelerle hazırlanan, batarya enerjili alet kısa süre içerisinde zayıflayıp forma girmenize yardımcı olur. İstediğiniz yere koyabileceğiniz bisiklette antrenmanınızı yaparken dijital ekranından süreyi ve hızınızı da takip edebilirsiniz. Bisiklet sayesinde evdeki idmanlarınızda yağ yakımını da hızlandırabilirsiniz.

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5. Evde ip atlamaya ne dersiniz?: USR PVC Rulmanlı Atlama İpi

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

Ağır idmanlar yapmanın yanında daha hafif aletler ile düzenli spor yapmayı tercih edenlerin vazgeçilmezi atlama ipleri oluyor. Kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilen USR PVC Rulmanlı Atlama İpi de uzun süre kullanabileceğiniz kaliteli bir ürün olarak karşınıza çıkıyor. Boyunuza göre kolayca ayarlayabileceğiniz iple çalıştığınızda kaslarınızı sıkılaştırıp kalori kaybını hızlandırabilirsiniz. Denge konusunda da sizi geliştiren ürün ile evde yapacağınız düzenli antrenmanlar sonrasında dayanıklılığınızı arttıracaksınız.

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6. Kolları güçlendirmeyi unutmayın: Slipt Bilek Egzersiz Aleti

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

Spor yapmaya başladığınız zaman tüm kaslarınızı çalıştırmanızın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Bu kapsamda diğer bölgelere oranla daha güçsüz kalan kol ve bilekler için de ayrı çözümler bulmanız gerekir. Slipt Bilek Egzersiz Aleti ise bileklerinizi güçlendirme amacıyla tasarlanır. Oturduğunuz yerden kolayca bilek ve kol kaslarınızı çalıştırmanızı sağlayan egzersiz aleti, daha fit ve güçlü görünmeniz için size yardımcı olur. Ürünü yanınızda taşıyarak istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

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7. Tek aletle tüm kasları çalıştırın: MUJGAN Body Trimmer Egzersiz Spor Aleti

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

Formunuzu korumak veya hayalini kurduğunuz fit görünüme kavuşabilmek için evde spor yapanlara harika bir ürün önerimiz var. MUJGAN Body Trimmer Egzersiz Spor Aleti, neredeyse vücudunuzdaki tüm kasları aynı anda çalıştırabilmenize imkân tanıyan bir ürün. Dayanıklı ve kaliteli malzemelerden hazırlanan alet, ergonomik tasarımıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Çok fonksiyonlu ürün sayesinde yatarak veya oturarak yapacağınız farklı hareketlerle günlük antrenmanınızı tamamlayabilirsiniz.

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8. Estetik bir vücut için: Enfein Spor Aleti

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

Enfein Spor Aleti; karın, kol, boyun, omuz ve sırt gibi çoğu kaslarınızı aynı anda çalıştırabilmenizi sağlayan mucizevi bir ürün. Tekerlek formundaki aletle yerde yapacağınız doğru hareketler, vücut geliştirme konusunda yol almanıza yardımcı olur. İstediğiniz her yerde kullanmaya uygun yapıda olan alet, sırt ve bel ağrılarından da kurtulmanıza imkân tanır. İşlevsel egzersiz tekerleği bu yönüyle sizi hem iyileştirir hem istediğiniz forma girmenize destek verir.

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9. İşlevsel ve harika bir ürün: Buffer Çok Fonksiyonlu Katlanabilir Şınav Tahtası

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

Sağlıklı yaşamak ve formunu korumak için evde düzenli olarak spor yapanlar, işlevselliğiyle beğeni toplayan Buffer Çok Fonksiyonlu Katlanabilir Şınav Tahtası ile keyifli antrenmanlar gerçekleştirebilir. Ürün, profesyonel ve yeni başlayan herkesin kolay şekilde kullanabilmesi için özel olarak tasarlanıyor. Katlanabilir ve taşınabilir tasarımlı ürünü, basit montajı sayesinde her yere götürebilirsiniz. Farklı renk kodlu tahta üzerinde kasların çalışma özellikleri görebilirsiniz. Üst vücudu çalıştırmak için kullanılan şınav tahtası ile dayanıklılığınızı en üst seviyelere taşıyabilirsiniz.

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10. Pilatesin temel taşı: Live Up Sports Yer Korumalı Egzersiz Topu

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünler

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Evinde spor yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gereken aletlerden biri de pilates topu. Vücudunu daha esnek bir şekle sokmak ve sıkılaşmak isteyenlerin sıklıkla yaptığı pilatesin olmazsa olmazı olan çeşitli boylardaki toplar, yumuşak dokulu plastik ile hazırlanır. Kolayca şişirebilmeniz için özel pompasıyla satılan ürünü kullanmadığınız zamanlarda fazla yer kaplamaması için havasını indirerek saklayabilirsiniz. Pilates egzersizlerinize eşlik edecek olan kaliteli top, size üstün konfor sağlar.

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spor egzersiz fit vücut

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