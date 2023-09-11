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  4. Yaza pozlarıyla damgasını vuran Hadise'den bikinili pozlar! "Mutluyum"

Yaza pozlarıyla damgasını vuran Hadise'den bikinili pozlar! "Mutluyum"

11.09.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bir erkekle sarmaş dolaş pozunu yayınlamıştı. O pozlarla gündem olan Hadise şimdi de bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

Sahnesinde tercih ettiği kombinleri, dansları, özel hayatıyla sık sık ilgi odağı olmayı başaran Hadise, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yayınladığı pozuyla kafaları karıştırmıştı.

Hadise'nin "Kalamam senden sonra buralarda" notuyla yayınladığı son paylaşımında arkası dönük bir erkekle sarıldığı görülmüştü. Hadise'nin daha sonra bu pozu klip çekiminden paylaştığı ortaya çıktı.

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Herkes yaza veda ederken Hadise'den şimdi de bikinili pozlar geldi. Klip çekimini duyurduktan sonra bu pozlarıyla da adından söz ettiren şarkıcı paylaşımına "Mutluyum" notunu düştü.

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Cesur seçimleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcıya hayranlarından "Muhteşemsim" yorumları geldi.

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Hadise magazin

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