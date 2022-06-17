YDT'de kaç net kaç puan getirir? 2022 YDT puan ve sıralama hesaplama nasıl yapılır?

YDT'de kaç net kaç puan getirir? YKS sınavı, 18-19 Haziran'da Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. Yabancı Dil Testi sınavın üçüncü oturumudur. Peki 2022 YDT puan ve sıralama hesaplama nasıl yapılır? İşte YDT puan ve sıralama hesaplama konusunda detaylar...
YDT, 3 oturumlu bir sınav olan YKS'ye başvuran adayların isteğe bağlı gireceği oturumdur. YDT, yani Yabancı Dil Testi YKS'nin üçüncü oturumudur. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılım ise zorunludur. AYT ve YDT isteğe bağlıdır.
YDT yani Yabancı Dil Testi puanının hesaplanabilmesi için, sınava giren öğrencilerin ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 ve üzeri puan almaları gereklidir.
Öte yandan adayların TYT'de de Türkçe ya da Matematikten en az 0,5 net yapmaları gerekmektedir.
YDT puanının hesaplanmasını isteyen adayların, yine Yabancı Dil Testi’ndeki 80 sorudan da 0,5 net yapmış olmaları gerekiyor.
Bu şartları sağlayan adayların Yabancı Dil Testi puanları hesaplanacak; şartları sağlamayan adayların ise puanları hesaplanmayacaktır.
1- Kelime Bilgisi
2- Dilbilgisi
3- Cloze Test
4- Cümleyi Tamamlama
5- İNG/TR Cümlenin Karşılığını Bulma
6- Paragraf
7- Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
8- Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
9- Verilen Durumda Söylenecek İfadeli Bulma
10- Diyalog Tamamlama
11- Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma
9.Sınıf
CEFR; “A1/A2”
THEME 1: Studying Abroad
THEME 2: My Environment
THEME 3: Movies
THEME 4: Wild Life
THEME 5: Celebrities
THEME 6: Intercultural Topics
THEME 7: Seven Wonders
THEME 8: Emergency and Health Problems
THEME 9: Party
THEME 10: Television
10.Sınıf
CEFR; “A2+/B1”
THEME 1: Shool Life
THEME 2: Plans
THEME 3: Detective Stories
THEME 4: Ancient Civilizations
THEME 5: Travel
THEME 6: Helpful Tips
THEME 7: Shopping
THEME 8: Digital Era
THEME 9: Heroes
THEME 10: Hobbies
11.Sınıf
CEFR; “B2+B2”
THEME 1: FUTURE JOBS
THEME 2: HOBBIES AND SKILLS
THEME 3: HARD TIMES
THEME 4: WHAT A LIFE
THEME 5: BACK TO THE PAST
THEME 6: OPEN YOUR HEART
THEME 7: FACTS ABOUT TURKEY
THEME 8: SPORTS
THEME 9: MY FRIENDS
THEME 10: VALUES AND NORMS
12.Sınıf
CEFR; “B2, B2+”
THEME 1: MUSIC
THEME 2: FRIENDSHIP
THEME 3: HUMAN RIGHTS
THEME 4: COMING SOON
THEME 5: PSYCHOLOGY
THEME 6: FAVORS
THEME 7: NEWS STORIES
THEME 8: ALTERNATIVE ENERGY
THEME 9: TECHNOLOGY
THEME 10: MANNERS
2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.
ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.
YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.
Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.
Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:
1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika
YKS sınav giriş belgesini adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.