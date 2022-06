YDT'de kaç net kaç puan getirir? 2022 YDT puan ve sıralama hesaplama nasıl yapılır?

YDT'de kaç net kaç puan getirir? YKS sınavı, 18-19 Haziran'da Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. Yabancı Dil Testi sınavın üçüncü oturumudur. Peki 2022 YDT puan ve sıralama hesaplama nasıl yapılır? İşte YDT puan ve sıralama hesaplama konusunda detaylar...

YDT'DE KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?

YDT, 3 oturumlu bir sınav olan YKS'ye başvuran adayların isteğe bağlı gireceği oturumdur. YDT, yani Yabancı Dil Testi YKS'nin üçüncü oturumudur. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılım ise zorunludur. AYT ve YDT isteğe bağlıdır.

YDT yani Yabancı Dil Testi puanının hesaplanabilmesi için, sınava giren öğrencilerin ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 ve üzeri puan almaları gereklidir.

Öte yandan adayların TYT'de de Türkçe ya da Matematikten en az 0,5 net yapmaları gerekmektedir.

YDT puanının hesaplanmasını isteyen adayların, yine Yabancı Dil Testi’ndeki 80 sorudan da 0,5 net yapmış olmaları gerekiyor.

Bu şartları sağlayan adayların Yabancı Dil Testi puanları hesaplanacak; şartları sağlamayan adayların ise puanları hesaplanmayacaktır.

YDT KONULARI 2022

1- Kelime Bilgisi

2- Dilbilgisi

3- Cloze Test

4- Cümleyi Tamamlama

5- İNG/TR Cümlenin Karşılığını Bulma

6- Paragraf

7- Anlamca Yakın Cümleyi Bulma

8- Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma

9- Verilen Durumda Söylenecek İfadeli Bulma

10- Diyalog Tamamlama

11- Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

9.Sınıf

CEFR; “A1/A2”

THEME 1: Studying Abroad

THEME 2: My Environment

THEME 3: Movies

THEME 4: Wild Life

THEME 5: Celebrities

THEME 6: Intercultural Topics

THEME 7: Seven Wonders

THEME 8: Emergency and Health Problems

THEME 9: Party

THEME 10: Television

10.Sınıf

CEFR; “A2+/B1”

THEME 1: Shool Life

THEME 2: Plans

THEME 3: Detective Stories

THEME 4: Ancient Civilizations

THEME 5: Travel

THEME 6: Helpful Tips

THEME 7: Shopping

THEME 8: Digital Era

THEME 9: Heroes

THEME 10: Hobbies

11.Sınıf

CEFR; “B2+B2”

THEME 1: FUTURE JOBS

THEME 2: HOBBIES AND SKILLS

THEME 3: HARD TIMES

THEME 4: WHAT A LIFE

THEME 5: BACK TO THE PAST

THEME 6: OPEN YOUR HEART

THEME 7: FACTS ABOUT TURKEY

THEME 8: SPORTS

THEME 9: MY FRIENDS

THEME 10: VALUES AND NORMS

12.Sınıf

CEFR; “B2, B2+”

THEME 1: MUSIC

THEME 2: FRIENDSHIP

THEME 3: HUMAN RIGHTS

THEME 4: COMING SOON

THEME 5: PSYCHOLOGY

THEME 6: FAVORS

THEME 7: NEWS STORIES

THEME 8: ALTERNATIVE ENERGY

THEME 9: TECHNOLOGY

THEME 10: MANNERS

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTECEK?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS sınav giriş belgesini adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

