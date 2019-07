Yedikleriniz yüzünden tatilde tadınız kaçmasın

DİLEDİĞİNİZİ YİYİP İÇMEK YA DA İÇMEMEK!

Tatilde otellerin çeşit çeşit yiyecek ve içecekle dolu açık büfeleri fazla porsiyon tüketimine neden olabiliyor.. Bu albeniye kapılmadan aşırı besin ve içecek tüketiminden kaçınmanın en ideal yolu ise porsiyon ölçülerini ayarlayabilmekten geçiyor. Size cazip gelen her şeyi aynı anda tüketmek yerine tüketmek istediğiniz yiyecek ve içecekleri farklı günlere yayarak kontrolü sağlayabilirsiniz. Örneğin her akşam yemeğini tatlıyla bitirmek yerine bir akşam meyve, bir akşam dondurma tüketebilir veya meyve suyu içebilirsiniz. Hamur işi tatlılar yerine sütlü veya meyve tatlılarını tercih edebilirsiniz. Öğle ve akşam, ana yemeklerden birinde sebze yemeği veya salata tercih edebilir. Balık, kırmızı et, tavuk ve hindi olacak şekilde et tüketimini de çeşitlendirebilirsiniz.

Sıcak havaların etkisiyle artan sıvı ve mineral kayıplarını yerine koymak önemlidir. Bu nedenle günde en az 2-2.5 litre su içmeye, hatta güneş altında uzun süre kalıyorsanız bu miktarın üzerine çıkmaya özen gösterin. Limonla ve nane ilave edilmiş maden suyu da klor, flor, magnezyum, soyum, potasyum gibi mineral ve elektrolit dengesini korumaya yardımcı olur.

AKTİVİTE YAPMANIN TAM ZAMANI!

Yüzmek, hem serinleyerek keyif almanızı hem de enerji harcamanızı attırmanızı sağlayan bir aktivitedir. Yüzmeye ek olarak su topu, su tenisi veya plaj voleybolu gibi aktiviteler de yapabilirsiniz. Akşam yemeklerinden sonra tempolu yürüyüşlere de zaman ayırabilirsiniz.