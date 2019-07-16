YEMEK

Yedikleriniz yüzünden tatilde tadınız kaçmasın

Betül Kurucu Betül Kurucu
İÇERİK HABERLERİ  | 16.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Uzmanlar birçok kişinin tatile çıktığı şu dönemlerde dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Kendimizi açık büfelerin cazibesine kaptırıp hiç hareket etmeden geçireceğimiz günlerin pişmanlığa dönüşebileceğini hatırlatan beslenme uzmanları, sağlık sorunları yaşamadan tatil gibi bir tatil geçirmek isteyenlere altın değerinde önerilerde bulunuyor.

Yedikleriniz yüzünden tatilde tadınız kaçmasın

Henüz tatile çıkmadıysanız o gün gelene kadar gün içinde toplam 6-8 bardak içmeye özen gösterin. Kahvaltıda, süt, peynir veya yumurta, taze sebze ve meyveler ile tam tahıllı ekmek ile dengeli bir tabak oluşturun. Arzu ederseniz yoğurt, yulaf, keten tohumu ve meyve karışımı da tüketebilirsiniz. Yağ ve tuz içeriği yüksek kahvaltılık ürünlerden kaçınmalısınız. Öğle ve akşam yemeğinde baklagiller, sebze yemekleri, et-balık-tavuk-peynir ile zenginleştirilmiş salatalar veya ızgara et-balık-tavuk tüketebilirsiniz. Ayrıca yemeklerin yanında yoğurt, ayran veya cacığa da yer verebilirsiniz. Yemeğinizi 1-2 dilim tam tahıllı ekmekle tüketebilirsiniz. Ara öğünlerde kuru veya taze meyvelere yer verin yanında yoğurt yiyebilir veya süt içebilirsiniz.

Gün içinde attığınız adım sayısını takip edin. Eğer 10 bin adıma ulaşmadıysanız hemen spor ayakkabılarınızı giyin ve hedefe ulaşana kadar yolunuzdan dönmeyin! Her gün 10 bin adım atmaya gayret edin. Bu hedefe ek olarak yapacağınız çeşitli egzersizlerle de aktivitenizi arttırabilirsiniz.

DİLEDİĞİNİZİ YİYİP İÇMEK YA DA İÇMEMEK!

Tatilde otellerin çeşit çeşit yiyecek ve içecekle dolu açık büfeleri fazla porsiyon tüketimine neden olabiliyor.. Bu albeniye kapılmadan aşırı besin ve içecek tüketiminden kaçınmanın en ideal yolu ise porsiyon ölçülerini ayarlayabilmekten geçiyor. Size cazip gelen her şeyi aynı anda tüketmek yerine tüketmek istediğiniz yiyecek ve içecekleri farklı günlere yayarak kontrolü sağlayabilirsiniz. Örneğin her akşam yemeğini tatlıyla bitirmek yerine bir akşam meyve, bir akşam dondurma tüketebilir veya meyve suyu içebilirsiniz. Hamur işi tatlılar yerine sütlü veya meyve tatlılarını tercih edebilirsiniz. Öğle ve akşam, ana yemeklerden birinde sebze yemeği veya salata tercih edebilir. Balık, kırmızı et, tavuk ve hindi olacak şekilde et tüketimini de çeşitlendirebilirsiniz.

Sıcak havaların etkisiyle artan sıvı ve mineral kayıplarını yerine koymak önemlidir. Bu nedenle günde en az 2-2.5 litre su içmeye, hatta güneş altında uzun süre kalıyorsanız bu miktarın üzerine çıkmaya özen gösterin. Limonla ve nane ilave edilmiş maden suyu da klor, flor, magnezyum, soyum, potasyum gibi mineral ve elektrolit dengesini korumaya yardımcı olur.

AKTİVİTE YAPMANIN TAM ZAMANI!

Yüzmek, hem serinleyerek keyif almanızı hem de enerji harcamanızı attırmanızı sağlayan bir aktivitedir. Yüzmeye ek olarak su topu, su tenisi veya plaj voleybolu gibi aktiviteler de yapabilirsiniz. Akşam yemeklerinden sonra tempolu yürüyüşlere de zaman ayırabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
tatil yemek

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