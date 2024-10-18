Yediler, içtiler! Sıra hesabı ödemeye gelince ortadan kayboldular... Restorandan açıklama: Çok üzgünüz

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Scarborough bölgesindeki bir restoranda doğum günü kutladıkları belirtilen 4 kişilik bir arkadaş grubu hesabı ödemeden restorandan kaçtı. Restoranın sahibi Gillian Partridge, dört kişilik grubun iki şişe şarap, istiridye, büyük bir çorba, çeşitli tapas yemekleri sipariş ettiğini ve hatta bir doğum günü pastası bile aldığını açıkladı. Restoran sahibi toplam hesabın ise 174 sterlin (7 bin 778 TL) değerinde olduğunu ifade etti.

"KAPININ HEMEN YANINDALARDI"

Grubun doğum günü için masa rezerve ettirdiğini ve rezervasyonlarının 1.5 saat olduğu için içeceklerini kahvaltı barında bitirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Partridge, "Kapının hemen yakınındaydılar ve bunu kaçmak için bir fırsat olarak kullandılar. Böyle bir şeyin olması çok üzücü. " dedi.