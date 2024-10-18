Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Yediler, içtiler! Sıra hesabı ödemeye gelince ortadan kayboldular... Restorandan açıklama: Çok üzgünüz

Yediler, içtiler! Sıra hesabı ödemeye gelince ortadan kayboldular... Restorandan açıklama: Çok üzgünüz

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.10.2024 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'ın Scarborough bölgesindeki bir restoranda bir grup kadın doğum günü kutlaması yaptı. 4 kadın yemekleri yiyip içeceklerini içtikten sonra hesabı ödemeden kaçtı. Restoran sahibi olayı polise bildirdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan "Çok üzgünüz ve rahatsızız" diyerek paylaştı. Polis olayı soruşturduklarını ifade ederek kadınları aradıklarını söyledi.

Yediler, içtiler! Sıra hesabı ödemeye gelince ortadan kayboldular... Restorandan açıklama: Çok üzgünüz

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Scarborough bölgesindeki bir restoranda doğum günü kutladıkları belirtilen 4 kişilik bir arkadaş grubu hesabı ödemeden restorandan kaçtı. Restoranın sahibi Gillian Partridge, dört kişilik grubun iki şişe şarap, istiridye, büyük bir çorba, çeşitli tapas yemekleri sipariş ettiğini ve hatta bir doğum günü pastası bile aldığını açıkladı. Restoran sahibi toplam hesabın ise 174 sterlin (7 bin 778 TL) değerinde olduğunu ifade etti.

1

"KAPININ HEMEN YANINDALARDI"

2

Grubun doğum günü için masa rezerve ettirdiğini ve rezervasyonlarının 1.5 saat olduğu için içeceklerini kahvaltı barında bitirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Partridge, "Kapının hemen yakınındaydılar ve bunu kaçmak için bir fırsat olarak kullandılar. Böyle bir şeyin olması çok üzücü. " dedi.

İlginizi Çekebilir

"Asgari ücret maaş alan birini sever misiniz?" sorusuna cevabı olay oldu

"Asgari ücret maaş alan birini sever misiniz?" sorusuna cevabı olay oldu

 26 yıl önce kaçırıldı! 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

26 yıl önce kaçırıldı! 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

 Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı

Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı

 İş yerinden izin alamayınca yerine ikizi geçti! "Şeytanın aklına gelmez"

İş yerinden izin alamayınca yerine ikizi geçti! "Şeytanın aklına gelmez"

 16 yıldır tek bir lokma yemek yemedi

16 yıldır tek bir lokma yemek yemedi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık hesap
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Satın aldıkları boş arazide yıllar sonra başkasının evini buldular

Satın aldıkları boş arazide yıllar sonra başkasının evini buldular

Denize düşürdü! 10 bin TL'lik dalgıç operasyonu çok konuşuldu

Denize düşürdü! 10 bin TL'lik dalgıç operasyonu çok konuşuldu

Donmuş nehirde delik açıp ölüme atladı! Son anları böyle kaydetti

Donmuş nehirde delik açıp ölüme atladı! Son anları böyle kaydetti

Ev sahiplerinin tabağına önce tuvaletini yaptı! Sonra yemeklerini koydu

Ev sahiplerinin tabağına önce tuvaletini yaptı! Sonra yemeklerini koydu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.