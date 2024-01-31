Yeliz Yeşilmen 'Uludağ'dan bildiriyorum' diyerek fiyatları açıkladı! Duyanlar inanamadı! 'Kim veriyor bu paraları?'

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yeliz Yeşilmen son olarak 'Kalça estetiği' yaptırdığına yönelik iddialarla gündem olmuştu. Yeşilmen bu iddialara "Hayır tabii ki doğuştan" yanıtını vermişti.

Şimdi de çocuklarıyla birlikte kar tatiline çıkan Yeşilmen 'Uludağ'dan bildiriyorum' diyerek fiyatları açıkladı.

Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, minik tatlı 550, köfte 3.000 bin TL. Uludağ fiyatları karşısında şok geçiren ben. Bu arada kayak dersleri bir saatlik 2 bin TL, kaymak için kiraladığınız ekipman 850 TL böyle gidiyor" dedi.

Yeşilmen'in bu açıkladığı fiyatları duyanlar inanamadı. Ünlü ismin paylaşımlarına sosyal medyada; 'Kim veriyor bu paraları?', 'Bu fiyatlar gerçek olmamalı' gibi yorumlar yapıldı.





