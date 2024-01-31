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Yeliz Yeşilmen 'Uludağ'dan bildiriyorum' diyerek fiyatları açıkladı! Duyanlar inanamadı! 'Kim veriyor bu paraları?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yeliz Yeşilmen bu defa 'Uludağ'dan bildiriyorum' diyerek fiyatları açıkladı. Çocuklarıyla tatile giden Yeşilmen'in açıkladığı fiyatları duyanlar inanamadı.

Yeliz Yeşilmen 'Uludağ'dan bildiriyorum' diyerek fiyatları açıkladı! Duyanlar inanamadı! 'Kim veriyor bu paraları?'

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yeliz Yeşilmen son olarak 'Kalça estetiği' yaptırdığına yönelik iddialarla gündem olmuştu. Yeşilmen bu iddialara "Hayır tabii ki doğuştan" yanıtını vermişti.

yeliz

Şimdi de çocuklarıyla birlikte kar tatiline çıkan Yeşilmen 'Uludağ'dan bildiriyorum' diyerek fiyatları açıkladı.

kapak yeliz yeşilmen

Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, minik tatlı 550, köfte 3.000 bin TL. Uludağ fiyatları karşısında şok geçiren ben. Bu arada kayak dersleri bir saatlik 2 bin TL, kaymak için kiraladığınız ekipman 850 TL böyle gidiyor" dedi.

YELİZ YEŞİLMEN 2

Yeşilmen'in bu açıkladığı fiyatları duyanlar inanamadı. Ünlü ismin paylaşımlarına sosyal medyada; 'Kim veriyor bu paraları?', 'Bu fiyatlar gerçek olmamalı' gibi yorumlar yapıldı.

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