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  4. Yemek kartlarıyla market alışverişi yapılacak mı? SGK'dan önemli açıklama!

Yemek kartlarıyla market alışverişi yapılacak mı? SGK'dan önemli açıklama!

08.01.2025 13:07
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Son dönemde gündemde yer tutan 'yemek kartlarının prime tabi tutulması' konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir açıklamada bulundu. SGK'dan yapılan açıklamada, "158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yemek kartlarıyla market alışverişi yapılacak mı? SGK'dan önemli açıklama!

Yeni yılda gündem olan Yemek kartı ile market alışverişi yapanlardan prim kesintisi yapılacağı yönündeki haberlerle ilgili SGK'dan önemli bir açıklama geldi.

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"PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMEYECEK"

Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, "Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir" denildi.

158.00 TL AŞILIRSA ESAS KAZANCA TABİİ OLACAK

Açıklamanın devamında, "158,00 TL’lik tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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2025 YEMEK PARASI NE KADAR OLDU?

Öte yandan yemek parası istisna tutarı 2025 yılında 240 lira olarak ödenecek. Böylece aylık yemek parası 6 bin 240 liraya yükselmiş oldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sgk Yemek kartı
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