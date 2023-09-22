Yemek yaparken düdüklü tencere yüzüne patladı! Kabusu yaşadı... "Yüzüm çok sıcaktı, başım döndü"

29 yaşındaki Nidia Rico düdüklü tencerenin hiçbir uyarı olmadan patlaması sonucunda yüzünde ciddi yanıklar oluştuğu için hastanelik oldu. Evinde erkek arkadaşı ve kendisini için öğle yemeği hazırlamak istediğini dile getiren Rico, düdüklü tencerenin içine pirinç ve mercimekleri koydu. Yemeğin piştiğini düşündüğünde ise tencereyi açmak isterken kabusu yaşadı.

"ÇIĞLIK ATIP AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Kolombiya'nın Bogota kentinde yaşayan Nidia Rico, NeedToKnow'a yaptığı açıklamada, "Her sabah olduğu gibi erkek arkadaşım ve benim için işe giderken öğle yemeği hazırlamak üzere kalktım. O gün 3 yıldır yaptığım yemeği yapacaktım ama bu sefer farklı bir düdüklü tencere kullanıyordum. Arkadaşlarım bunu aldı, güya içinde patlamayı önleyen bir basınç contası var. Yemeği hazırladım ve orta ateşte 10 dakika pişmeye bıraktım. Normalde yaptığım gibi havayı çıkartmak istedim ama tam çıkmadığını fark ettiğimde bir süreliğine kendi halinde bırakmak istedim. Açılması zordu ve sonunda açtığımda bir patlama duydum, yüzüm çok sıcaktı, başım döndü ve çığlık attım. Kontrolsüzce çığlık atmaya ve ağlamaya başladım" dedi.

YANIKLARDAN DOLAYI LEKELER OLUŞTU

Mercimeklerin yüzüne yapıştığını söyleyen Rico yüzünü ılık suyla yıkadıktan sonra acil servise gittiğini belirtti. Doktorlar, Rico'nun yüzünün sol yarısında birinci derece yanıklar olduğunu, en çok etkilenen bölgelerin göz kapağı, yanak ve ağız ile burun arasındaki boşluk olduğunu tespit etti. Bir gün hastaneye kaldırıldı ve yüzünün iyileşmesi ve yüzüne güneş gelmemesi için evde kalması önerildi.

Rico'nun iyileşmesi aylarca sürdü. Sonunda genç kadının yüzünde yanıkların neden olduğu küçük yara izleri kaldı. TikTok'tan yaptığı paylaşımı 2.5 milyon beğeni toplayan Rico, düdüklü tencereler konusunda uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

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