Yemek yapmaktan çok daha fazlası! Tavaları ilk günkü gibi yapıyor

Zeytinyağını yemek yapmaktan daha fazlası için kullanabilirsiniz!

PASLANMAZ ÇELİK

Paslanmaz çeliğin temizlenmesi genellikle zordur. Paslanmaz çelik yüzeyleri çizmek istemiyorsanız, uygun ürünleri kullanmanız gerekir. Garip gelebilir, ancak zeytinyağı bunu temizlemek için mükemmel bir üründür. Bir kağıt havluya birkaç damla zeytinyağı damlatın ve paslanmaz çeliğinizdeki lekelerin üzerine dairesel hareketlerle sürün.

DERİ

Deri sandalyeleriniz veya kanepeleriniz var ve biraz çirkinleşti mi? Atmaya karar vermeden önce, biraz zeytinyağı ile çalkalamayı deneyin. Yumuşak bir beze biraz yağ sürün ve bunu deri yüzeyini nazikçe ovalamak için kullanın. Yağ, derideki kırışıklıkların azalmasına neden olacak ve derinin eski parlaklığına kavuşmasına yardımcı olacaktır.

MUTFAK DOLAPLARI

Yağın ahşap üzerinde çok iyi bir etkisi vardır. Ahşaba daha derin bir renk verir ve parlamasını sağlar. İki ölçek zeytinyağını bir ölçek limon suyuyla karıştırıp bunu kullanarak ahşabı ovalayarak işleyebilirsiniz. Ahşaba tekrar dokunmadan önce bir süre bekletin.