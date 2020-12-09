Yemek yapmaktan çok daha fazlası! Tavaları ilk günkü gibi yapıyor

Zeytinyağını yemek yapmaktan daha fazlası için kullanabilirsiniz!
Paslanmaz çeliğin temizlenmesi genellikle zordur. Paslanmaz çelik yüzeyleri çizmek istemiyorsanız, uygun ürünleri kullanmanız gerekir. Garip gelebilir, ancak zeytinyağı bunu temizlemek için mükemmel bir üründür. Bir kağıt havluya birkaç damla zeytinyağı damlatın ve paslanmaz çeliğinizdeki lekelerin üzerine dairesel hareketlerle sürün.
Deri sandalyeleriniz veya kanepeleriniz var ve biraz çirkinleşti mi? Atmaya karar vermeden önce, biraz zeytinyağı ile çalkalamayı deneyin. Yumuşak bir beze biraz yağ sürün ve bunu deri yüzeyini nazikçe ovalamak için kullanın. Yağ, derideki kırışıklıkların azalmasına neden olacak ve derinin eski parlaklığına kavuşmasına yardımcı olacaktır.
Yağın ahşap üzerinde çok iyi bir etkisi vardır. Ahşaba daha derin bir renk verir ve parlamasını sağlar. İki ölçek zeytinyağını bir ölçek limon suyuyla karıştırıp bunu kullanarak ahşabı ovalayarak işleyebilirsiniz. Ahşaba tekrar dokunmadan önce bir süre bekletin.
Bulaşık sabunu ile dışarı çıkamayacağınız gibi yapışmış yiyeceklerin bulunduğu bir dökme demir tavanız var mı? Bir kat zeytinyağı kullanmayı deneyin. Tavaya küçük bir tabaka yağ dökün ve birkaç tane deniz tuzu ekleyin. Tavayı bununla fırçalayın ve ardından uygun şekilde durulayın.
Gümüşün arada bir parlatılması gerektiğini herkes bilir. Zeytinyağı bunun için kullanmak için harika bir üründür. Yumuşak bir bezi biraz yağa batırın ve bunu gümüş eşyalarınızı veya gümüş takılarınızı ovalamak için kullanın. Gümüş eşyalarınız bundan dolayı sadece daha temiz olmakla kalmayacak, aynı zamanda orijinal parlaklığını da geri kazanacaktır.
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