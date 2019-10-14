Yemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabı

Tatlı, tuzlu, ekşi, hamur işi, sıcak mutfak... Ne olursa olsun biz bir yemek aşığıyız ve güzel şeyleri hüpletmeye bayılırız. Biliyoruz ki takipçilerimiz arasında tıpkı bizim gibi oburlar var :)

Biz de sizler için Instagram'ın en lezzetli, tadına doyum olmaz, feyz alabileceğiniz yemek hesaplarını sizler için bir araya getirdik, buyursunlar...

1. OBURCAN

2. MUTLU MUNA

3. YEMEKNEREDEYENİRCOM

4. BEAUTIFUL CUISINES

5. URFA YEMEKLERİ

6. FOODY FETISH

7. ENDER MUTFAKTA

8. MİLLİ YİYİCİ

9. GURME İZMİR

10. MİDE FİLAZOFU



