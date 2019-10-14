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Yemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
EĞLENCE  | 14.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Instagram, artık birçok kişi için vazgeçilmez bir sosyal medya aracı. Konu ne olursa olsun herkes kendisine Instagram'da bir yer bulabiliyor. Bugün Instagram üzerinden bahsedeceğimiz paylaşımlar ise yemek aşıklarını yakından ilgilendiriyor. Yemek içeriklerini enfes görsel ve videolarla destekleyen hesaplara aç karnına bakmamanızı tavsiye diyoruz :) Yoksa her an ekrana ekmek banmak isteyebilirsiniz!

Yemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabı

Tatlı, tuzlu, ekşi, hamur işi, sıcak mutfak... Ne olursa olsun biz bir yemek aşığıyız ve güzel şeyleri hüpletmeye bayılırız. Biliyoruz ki takipçilerimiz arasında tıpkı bizim gibi oburlar var :)

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Biz de sizler için Instagram'ın en lezzetli, tadına doyum olmaz, feyz alabileceğiniz yemek hesaplarını sizler için bir araya getirdik, buyursunlar...

1. OBURCAN

2. MUTLU MUNA

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Hayırlı günler,hayırlı iftarlar arkadaşlar. Dünden beri yayınlamaya çalışıyorum bu tarifimizi paylaşımı oldukça yordu beni. oldukça ilgi göstermiştiniz sağolun ve tarifi çok bekleyen arkadaşımız da var. Kuzu incikten tandır tarifimiz var. Davet sofralarında baştacı olacaktır???????? KUZU TANDIR:6adet kuzu incik veya kuzu kol büyük tencereye yerleştirilir.Bir miktar yağ ile alt üst yapılarak etleri mühürlüyoruz. 1adet büyük soğan,2-3adet sivribiber,iri doğranır etin üzerine serpiştirilir. 6-7adet sarımsak ikiye bölünür üzerine atılır. 3-4tane defne yaprağı konur.1dolu kaşık tane karabiber serpilir. 1iri domates soyulur iri doğranıp üzerine atılîr. 100 gr. kadar tereyağı parçaları yerleştirilir.Yarısına kadar su eklenir tuzu konur kapağı kapatılarak ocağa oturtulur. Kaynamaya başlayınca altı kısılır.3-4 saat kadar usul usul pişirilir. Arada kontrol edilir.İyice pişince etler kemiklerden akıyor hale gelince suyuda hala varsa tencerenin kapağı yarım bırakılır kısık ateşte pişmeye devam edilir bu arada etler alt üst yapılır rengi ve kızarması size göre tam olmuşsa altını kapatın seviste etleri üzerlerinden büyük parçalar halinde alıp ikram edin.Lezzet aşamalarını verdim pişirme aşamasıda çok önemli oda sizlerin hünerli ellerinizde. KOLAY GELSİN

Mutlu Muna Yine Burda???????????? (@mutlu_muna)'in paylaştığı bir gönderi ()

3. YEMEKNEREDEYENİRCOM

4. BEAUTIFUL CUISINES

5. URFA YEMEKLERİ

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Hayırlı sabahlar Bunu hazırlayın benide çağırın ????

urfa yemekleri (@urfa_yemekleri)'in paylaştığı bir gönderi ()

6. FOODY FETISH

7. ENDER MUTFAKTA

8. MİLLİ YİYİCİ

9. GURME İZMİR

10. MİDE FİLAZOFU

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Gaziantep Mekan Rehberi (@midefilozofu)'in paylaştığı bir gönderi ()


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