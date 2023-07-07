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  4. Yemek yiyemiyor, nefes dahi alamıyordu! 8 saatlik operasyonla tümör alındı... Yüzü yeniden inşa edildi

Yemek yiyemiyor, nefes dahi alamıyordu! 8 saatlik operasyonla tümör alındı... Yüzü yeniden inşa edildi

07.07.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzündeki tümör her geçen gün büyüyen Angelo, ameliyattan önce yemek yemekte ve nefes almakta zorluk çekiyordu. İyi huylu olduğu tespit edilen 1.50 kilogram ağırlığındaki tümörle yaşamak zorunda kalan Angelo, Milano’daki 8 saatlik operasyonun sonrasında adeta yeni bir hayata başladı.

İtalya’da yaşayan Angelo isimli bir adam çenesinde her geçen gün büyüyen 1.5 kilogramlık tümörle yaşıyordu. Yemek yemekte ve nefes almakta zorlanan Angelo’nun yüzünden tümör, İtalya'nın Milano kentindeki Galeazzi-Sant'Ambrogio hastanesinde cerrahi operasyonla çıkartıldı. Yerel basına göre doktorlar Angelo’nun bacağındaki fibula kemiğinden alınan kavisli bir kemik parçasını kullanarak yüzünü yeniden inşa etmeyi başardılar.

“ZORLU VE KARMAŞIK BİR AMELİYAT”

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Ameliyatı yürüten cerrah Profesör Alessandro Baj, "Kitlenin hatırı sayılır boyutu da göz önüne alındığında bu zorlu ve karmaşık bir ameliyat oldu” dedi.

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Angelo'nun iyileşmesi, diş implantları için daha fazla operasyon geçirmeden ve ağzının kaslarını yeniden inşa etmeden önce doktorlar tarafından yakından takip edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
tümör İtalya Milano

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