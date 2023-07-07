Yemek yiyemiyor, nefes dahi alamıyordu! 8 saatlik operasyonla tümör alındı... Yüzü yeniden inşa edildi

İtalya’da yaşayan Angelo isimli bir adam çenesinde her geçen gün büyüyen 1.5 kilogramlık tümörle yaşıyordu. Yemek yemekte ve nefes almakta zorlanan Angelo’nun yüzünden tümör, İtalya'nın Milano kentindeki Galeazzi-Sant'Ambrogio hastanesinde cerrahi operasyonla çıkartıldı. Yerel basına göre doktorlar Angelo’nun bacağındaki fibula kemiğinden alınan kavisli bir kemik parçasını kullanarak yüzünü yeniden inşa etmeyi başardılar.

“ZORLU VE KARMAŞIK BİR AMELİYAT”

Ameliyatı yürüten cerrah Profesör Alessandro Baj, "Kitlenin hatırı sayılır boyutu da göz önüne alındığında bu zorlu ve karmaşık bir ameliyat oldu” dedi.

Angelo'nun iyileşmesi, diş implantları için daha fazla operasyon geçirmeden ve ağzının kaslarını yeniden inşa etmeden önce doktorlar tarafından yakından takip edilecek.



