Milyon dolarlık gelin el yakıyor

Bu düğün pastası tam bir milyon dolar değerinde

Dünyanın en pahalı düğün pastası

1 / 8 Bir milyon dolar değerindeki 120 kiloluk pasta, İngiliz asıllı pasta tasarımcısı Wingham tarafından 10 günde tamamlandı.

2 / 8 Geleneksel Arap gelini şeklinde tasarlanan pastanın yüzünde, vücudunun üst kısmında, parmaklarında ve kollarında yaklaşık 50 kilo şekerleme, 100 yumurta ve 20 kilo çikolata kullanıldı.

3 / 8 Debbie Wingham'ın müşterileri arasında Katy Perry, Kate Winslet, Justin Bieber and Drake gibi ünlü isimler bulunuyor.

4 / 8 120 kilogram ağırlığında olan pasta, "Milyon dolarlık gelin" olarak isimlendiriliyor.

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