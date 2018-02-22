Milyon dolarlık gelin el yakıyor

Bu düğün pastası tam bir milyon dolar değerinde
Dünyanın en pahalı düğün pastası
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Bir milyon dolar değerindeki 120 kiloluk pasta, İngiliz asıllı pasta tasarımcısı Wingham tarafından 10 günde tamamlandı.
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Geleneksel Arap gelini şeklinde tasarlanan pastanın yüzünde, vücudunun üst kısmında, parmaklarında ve kollarında yaklaşık 50 kilo şekerleme, 100 yumurta ve 20 kilo çikolata kullanıldı.
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Debbie Wingham'ın müşterileri arasında Katy Perry, Kate Winslet, Justin Bieber and Drake gibi ünlü isimler bulunuyor.
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120 kilogram ağırlığında olan pasta, "Milyon dolarlık gelin" olarak isimlendiriliyor.
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Ünlü tasarımcı Debbie Wingham bir müşterisinin doğum günü hediyesi isteği üzerine bin değerli taş kullanarak üretilen 15,1 milyon dolar fiyat etiketli ayakkabısıyla da dünyanın en pahalı ayakkabısını yapmıştı.
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