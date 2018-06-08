Yengeç Burcu Özellikleri

Yengeç burcunun üyeleri 22 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında doğan kişilerdir. Burcun gezegeni Ay'dır. Yengeç burçlarının uğurlu renkleri beyaz, gümüş gri, açık gri, mor ve bazen de koyu siyah, uğurlu sayıları ise iki, dört ve on ikidir. En iyi anlaştıkları burçlar Balık, Akrep, Boğa ve Başak iken pek anlaşamadıkları burçlar arasında Koç ve Terazi bulunur. YENGEÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ Yengeç burçlarının mizahi yönleri oldukça gelişmiştir ve gülmeyi çok severler. Ruh halleri çok çabuk değişkenlik gösterir. Bu yüzden olaylara verdikleri ani tepkilerle tanınırlar. Etraflarına kalın duvarlar örerler ve iç dünyalarına soktukları insan sayısı azdır. Öncelikle onlara karşı güven geliştirmeleri gereklidir. Eğer Yengeç burçlarının güvenini kazanırsanız sakladıkları ruhlarının arkasında ne kadar duygusal ve sevgi dolu bir kalpleri olduğunu görürsünüz. Yengeç burçları kendilerini bu kadar soyutlasalar da aslında arkadaş canlısı kişilerdir. Yardıma ihtiyacı olan kişilere düşünmeden ellerini uzatırlar. Yengeç burçlarının ruh halleri ya çok büyük mutsuzluk içindedir ya da aşırı sevinçli. Büründükleri bu duygu durum değişiklikleri etraflarındaki insanlar tarafından garipsenir. Ancak onları tanıdıkça ne kadar sempatik ve ilginç kişiler oldukları fark edilir.

Yengeç burçlarının en gizemli burçlardan biri olduğu söylenebilir. Tüm iyi ve kötü duyguları bünyelerinde barındırırlar. Hayata sıkı sıkıya bağlıdırlar. Her şeyi beslemek, büyütmek ve geliştirmek isterler. Bu onların insancıl yapılarından kaynaklanır. Maddi olarak güçlü olmanın önemli olduğunu bilirler ve iş konusunda sabırlı ve çalışkandırlar. Ailesine ve dostlarına aşırı düşkündür ve onlar için yapamayacakları şey yoktur. Anaç bir kişilikleri vardır. Sevdiklerini daima korur ve kollarlar. Sevdiklerine karşı oldukça sadık ve vefalıdırlar. Yengeç burçlarına hiç tereddütsüz güvenilebilir. Sır saklamayı iyi bilirler. Kendilerine yapılanı kolay kolay unutmazlar. İntikamcı bir yapıları vardır. İntikam almak için mutlaka uygun zamanı kollar ve harekete geçerler. Aşk hayatlarında tutkuludurlar. Sevdikleri kişiyi el üstünde tutarlar. Yengeç burçlarının aşka aşık oldukları söylenebilir. YENGEÇ BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Yengeç burçları yuvarlak bir yüze ve soluk, beyaz bir tene sahiptirler. Genellikle orta ya da kısa boyludurlar. Gözleri genellikle mavi renk olmakla birlikte saçları kahverengidir.

Yengeç burcu kadınları oldukça güzel kadınlardır. Kıvrımlı dudakları güldüklerinde ortaya hoş bir görüntünün çıkmasına sebep olur. Kilo almaya müsait yapıları ilerleyen yaşlarda vücut yapılarının bozulmasına sebep olabilir. Kendilerine bakmazlarsa gençliklerindeki gibi fit görünemeyebilirler. Genellikle yuvarlak yüz hatlarına sahiptirler ve yüzlerinde bir iz ya da ben vardır. Giyim konusunda oldukça zevklidirler. Modayı takip etmezler ancak her zaman kendilerine yakışanı giyerler. Yengeç erkekleri ise orta boylu olurlar ve kumral açık bir tene sahiptirler. Gözleri çok dikkat çekicidir ve çene hatları belirgindir. Yengeç burcu erkeğinin saçları gür ve her zaman bakımlıdır. Yengeç kadınları gibi modayı takip etmeseler de oldukça hoş bir giyim tarzları vardır. Bu konuda kendilerine çok güvenirler. YENGEÇ BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Yengeç burcu en duygusal burçlardan biridir. Sezgileri kuvvetlidir. Fazlasıyla merhametli ve sevgi doludurlar. İç dünyalarında yaşamayı tercih ettikleri için yaşamda karşılarına çıkan zorluklar onları herkesten daha fazla sarsar. Onlar hayal dünyalarında yaşamayı tercih ederler ve etraflarına kalın duvarlar örerler. Kendi alanlarına aldıkları kişiler gerçekten güvendikleri kişilerdir.

Annelerine karşı aşırı bir düşkünlükleri vardır. Ailesine ve çocuklarına da çok bağlıdırlar. Sadık ve güvenilir bir eştirler. Sevdiklerini her zaman el üstünde tutmak isterler. Dikkat çekmek hoşlarına gider. İlgi odağı olmak kendilerine güvenmelerini sağlar. Arkadaşlık ve dostluk onlar için çok önemlidir. Etkili konuşma konusunda uzman oldukları için insanlar onları can kulağıyla dinlerler. Geçmiş onlar için her zaman gelecekten çok daha önemlidir. Geçmiş onları hayatta tutan kökleridir. Hafızaları oldukça kuvvetlidir. Yengeç burçlarının kinci olukları söylenebilir. Kendilerine yapılan ne iyiliği ne de kötülüğü unuturlar. Kendilerine kötülük yapan kişilerden intikam almak için yanıp tutuşurlar ve zamanını bulduklarında vakit kaybetmeden harekete geçerler. Eleştirilmek onları incitir. Acıyı ve mutsuzluğu çok derinden yaşarlar. Parasal konularda ne çok tutumlu ne de bonkördürler. Finansal hesaplar konusunda oldukça iyidirler ve parayı yönetmeyi bilirler, bu yüzden maddi sıkıntıya düştüklerine rastlamak zordur. Yengeç burçları denizcilik ya da balıkçılık gibi işlerde oldukça başarılı olabilirler. Ayrıca merhamet duyguları gelişmiş olduğu için doktor ya da hemşire de olabilirler.

YENGEÇ BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Yengeç burçlarının olumsuz özelliklerinin başında fazla kırılgan ve duygusal yapıları gelir. Fazla sahiplenici ve korumacı tavırları kimi zaman karşılarındaki kişileri bezdirebilir. Fazla alıngan ve kaprislidirler. En ufacık bir olumsuz söz onları derinden etkiler ve büyük bir acıya sürükler. Bu yüzden etraflarındaki insanlar onlarla birlikteyken sözlerine 2 kat daha fazla dikkat ederler. Alışkanlığa bağımlı oldukları için istemedikleri ya da mutlu olmadıkları bir ilişkiyi bitirmek istemezler ve son ana kadar sürdürürler. Ay'ın etkisinde oldukları için ruh hallerinde sürekli gelgitler yaşarlar. Farklı karakterleri ruhlarında barındırırlar. Bir gün dünyanın en mutlu insanıyken ertesi gün depresyona girip yatak döşek yatabilirler. Her şeyi olduğu gibi kabullenme eğilimindedirler. Azimli ve hedefine koşan bir yapıları yoktur. Hem sevdikleri kişinin kendilerine bağlanmasını isterler hem de bir süre sonra bu ilgiden bunalarak uzaklaşırlar. Sırf istedikleri olsun diye duygu sömürüsü yapabilirler. Kıskanç bir yapıları vardır.

YENGEÇ BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ Yengeç burcu kadınlarının en belirgin özelliği hoş bir mizaca sahip olmalarıdır. Soğuk bir kişilikleri yoktur. Sıcakkanlı ve sempatiktirler. Evcimen yapıları evleriyle fazla haşır neşir olmalarına sebep olur. Her zaman dürüstlükten yanadırlar ve yalandan ve yalan söyleyen insanlardan nefret ederler. Mantıklarıyla değil duygularıyla hareket ederler. Romantik oldukları söylenebilir. Sevdikleri tarafından ilgi görmek hoşlarına gider. Sürprizlere bayılırlar. Anaç ve korumacı tavırlar sergiledikleri için annelik konusunda diğer burçlardan çok daha başarılıdırlar. Yengeç kadınları kırılgan ve hassastırlar onlara çok nazik davranmak gerekir. Sezgileri bir hayli gelişmiştir ve hafızaları kuvvetlidir. Sezgileri ile hareket etmekten çekinmezler. İnsan sarrafı olduklarını söylemek yanlış olmaz. İnsanları bir bakışta analiz edebilirler ve yaklaşımlarını ona göre belirlerler. İçlerinde hiç kötülük yoktur, bu yüzden herkesi kendileri gibi zannettikleri için çok çabuk incinirler ve hayal kırıklıklarına uğrarlar. Kendileri hakkında konuşmaktan pek hoşlanmazlar ancak iyi bir dinleyicidirler.

Yengeç kadınları çok gururludurlar. Sevdiklerinin ihanetine asla göz yummazlar. Bu durum onları fazlasıyla üzse de acılarını içlerinde yaşarlar. Dışarıya karşı her zaman güçlü görünmeye çalışırlar. Aşk ilişkilerinde biraz çekingendirler, söz konusu evlilik olduğunda emin olmaları uzun sürebilir. Yengeç kadınları meraklıdır ve her işe burunlarını sokmaya bayılırlar. Seyahat etmeye bayılırlar. Deniz yolculuğu onların vazgeçilmezidir ve yüzmek en sevdikleri aktivitelerden biridir. YENGEÇ BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ Yengeç burcu erkekleri nazik ve hassas yapıları ile tanınırlar. İnsanları üzmemek için çok özverili davranırlar. Çok iyimser ve sevgi dolu oldukları bir gerçektir. Yalandan nefret ederler ve yalan söyleyen kişilerle karşılaştıklarında hemen uzaklaşırlar. Ağır başlı ve mağrurdurlar. Bu ciddi tavırları etraflarındaki insanlar tarafından olumlu karşılanır. Yengeç erkekleri oldukça akıllı ve pratik zekalıdırlar. Herhangi bir durumla ilgili hemen bir sonuca varabilirler ve bu, çoğu zaman doğru bir yaklaşım olur. Sezgileri kuvvetlidir ve hisleriyle hareket etmekten hoşlanırlar. Yengeç erkekleri iyi bir gözlemci ve analizcidirler. Mutlu olduklarında etraflarındaki insanları da mutlu eder, pozitif enerji verirler. Ancak üzgün ya da kırgın olduklarında öfkelerini göstermektense kendi kabuklarına çekilmeyi tercih ederler.