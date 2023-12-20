Yengesinin tedavi parasını harcayan Ezel, Müge Anlı'da! 'Hırsızdın, şimdi katil oldun' yorumlarına bakın ne cevap verdi...

Kayınbiraderi Ezel'in tedavi parasını harcadığı gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Tuğba Aslanhan hayata gözlerini yumdu. Müge Anlı "Allah akıl fikir versin, Ezelciğim günaydın. Başın sağ olsun" öncelikle diyerek genç adamı, canlı yayına bağladı.

EZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM!"

Ezel, "Vallahi Müge Hanım ben bu duruma çok üzüldüm. Böyle olsun istemezdim. Allah rahmet eylesin. Ağabeyimi aradım, ulaşamadım. Telefonlara bakmıyor. Ben çalışıyorum" dedi.

CENAZEDE GÖZLER EZEL'İ ARADI AMA...

Müge Anlı bunun üzerine "Senin haberin olmadı herhalde? Cenazede de gözler seni aradı" ifadesini kullandı.

Ezel, Müge Anlı'nın "Senin Antalya'da inşaatla ne alakan var?" sorusu üzerine ise şu açıklamayı yaptı:

"Benim burada arkadaşlarım var Müge Hanım. Onlar iş alıp iş veriyor. O yüzen onların yanına geldim çalışmaya. 4 ayrdır buradayım. Konteynerde kalıyorum.

"İNSANLAR BENİ KATİL OLARAK SUÇLUYOR!"

Kalacak yerim yok, evim yok. Patronlar bana yer verdi. Orada hem çalışıyorum hem de kalıyorum. İnsanlar beni katil olarak suçluyor. Ama ben ne katil ne de dolandırıcıyım. Sosyal medyada çok tepki alıyorum. 'Hırsızdın, şimdi katil oldun!' diye yorumlar geliyor. Ben böyle olsun istemezdim gerçekten."

MÜGE ANLI'DAN ÇARPICI SÖZLER!

Müge Anlı, yapılan yorumlara katılmadığını belirtti fakat Ezel'in yaptığı davranışın büyük bir yanlış olduğunu da bir kez daha vurguladı:

"Yaptığını doğru bulmuyorum, bunu en başından beri söylüyorum zaten. Ama sonuçta o tedavisini gördü. Hata yaptın sen de."

"ELİME YÜZÜME BULAŞTIRDIM!"

Ezel, "Amacım onların parasını kullanmak değil katlamaktı ama beceremedim. Elime yüzüme bulaştırdım. Yapamadım işte."

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

O dönem Bitcoin'e girdiğini anımsatan Ezel "Yatırım yaptım ama zarar ettim. Tedavi parası olduğunu bilmiyordum. Onları zor durumda bırakmak değildi amacım." dedi.

Vicdan azabı çektiğini belirten Ezel, ağabeyine seslendi:

"Baş sağlığı diliyorum. Üzmesin kendini. Ellerinden öperim. Ben hepsini çok seviyorum."

NE OLMUŞTU?

Tuğba - Mehmet Aslanhan çifti Müge Anlı'dan yardım istemek için stüdyoya gelmişti.

Adını dizi karakteri olan Ezel ile değiştiren Ömer Can Aslanhan, kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alarak kayıplara karışmış, sonrasında da ortaya çıkıp paranın tamamını harcadığını dile getirmişti.

Oyuncu olma hayallerinin olduğunu ve bu parayı yatırım amaçlı kullandığını fakat hayalini gerçekleştiremediğini söyleyen Ömer'in bu parayı Antalya'da otellerde yediği ortaya çıkmıştı. Oyuncu olmak isteyen Ezel Bayraktar ajansa yazdırılırken kanser hastası yengeye yardım eli uzatılmıştı.





