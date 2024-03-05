Yeni bir akım mı geliyor? Sevgilisinin kulağına 'terbiyesizce' şeyler söyleyip tepkilerini kaydetti... Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar tarafından viral olmayı başardı. Görüntülerde genç bir kadın sevgilisine herkesin gözünün önünde kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. O anları, "Sevgilimin kulağına kalabalıkta rastgele terbiyesizce şeyler söylüyorum' diyerek paylaşınca çok konuşuldu.

Sevgilisinin kulağına söylediklerini açıklanmayan genç kadın erkek arkadaşının tepkilerine gülerek cevap verdi. Sosyal medya kullanıcıları o anları yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Erkeğin nasıl hoşuna gitti ama?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Kulağına söylediği için terbiyesizce sayılmaz" yorumunu yaptı.







