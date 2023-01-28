Yeni bir pandemi mi geliyor? Çok konuşulacak listede Türkiye de var! O hastalık ise...

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Şimdi gözler, yeni pandemi tehlikesine ve bu yöndeki endişelere dair açıklamalara çevrildi. İngiltere'deki Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), salgın hastalıklara hazırlıksız yakalanılmaması adına dünya çapındaki salgın tehditlerinin devamlı olarak takip ediyor. UKHSA'nın yeni listesinde en ürkütücü 15 bulaşıcı hastalık var. Bilim insanları tarafından bu hastalıklar, yüksek sonuçlu bulaşıcı hastalıklar olarak nitelendiriliyor. Listede, veriler ülkelere göre ayrılıyor ve o ülkelerde hastalıkların insanlarda vaka olarak tespit edilip edilmediği ortaya konuyor.

EN TEHLİKELİ HASTALIKLAR: EBOLA VE NİPAH

NTV'de yer alan bilgilere göre; listede yer alan en tehlikeli salgın hastalıklar arasında Ebola ve Nipah başı çekiyor.

Ebola, Ebola virüsünün neden olduğu viral bir hastalığa deniliyor. Yüzde 75 oranında ölümcül olabilen hastalığın semptomları arasında tipik olarak ateş, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve döküntü bulunuyor. Ebola virüsü, Ebola'dan hasta olan veya Ebola'dan ölen bir kişinin kanı veya vücut sıvıları veya virüs bulaşmış nesneler yoluyla başkalarına yayılabiliyor.

Şu anda Ebola için spesifik bir tedavi veya aşı bulunmuyor. Ebola salgınları, Sahra altı Afrika'da sıklıkla yaşandı, ancak son zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde de görüldü.

Ebola ile benzer bir ölümcüllük oranına sahip Nipah virüsü, öncelikle hayvanlardan, özellikle de yarasalardan insanlara bulaşıyor.

Virüs ayrıca kontamine yiyecekler yoluyla veya doğrudan insandan insana da bulaşabiliyor. Nipah virüsü enfeksiyonunun semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı yer alıyor ve ve virüs beyin sapı ensefalitine ilerleyerek ölüme neden oluyor.

Ebola da olduğu gibi Nipah virüsünün de tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

ÇİN'DE 3 FARKLI KUŞ GRİBİ TÜRÜ VAR

Diğer taraftan, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı yer olduğu düşünülen Çin, yaygın olarak kuş gribi olarak bilinen Avian influenza A'nın üç farklı türüne sahip: H5N1, H7N9 ve H5N6.

Potansiyel olarak yıkıcı bir kuş gribi salgını korkusu, geçen hafta vizonlar arasındaki 'endişe verici' bir salgının ardından arttı. Onlarca yıldır bilim insanları, hastalığın bir sonraki pandemiyi tetiklemek için pusuda beklendiğini düşünüyor.

Uzmanlar bunun, ölümcül bir kuş gribi türünün bulaşıcı bir mevsimsel griple birleşme tehdidinden kaynaklandığını söyledi.

İŞTE TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDEN SALGIN HASTALIK

UKHSA'nın listesinde Türkiye'yi en çok tehdit eden hastalığın H5N1 olduğu görülüyor.

Kuş gribi olarak da bilinen H5N1, öncelikle kuşları etkileyen, ancak insanları ve diğer hayvanları da enfekte edebilen influenza A virüsünün bir türünü oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'de çok sayıda H5N1 vakası bildirdi.

2006 yılında, Türkiye'deki kümes hayvanı çiftliklerinde birkaç H5N1 salgını meydana geldi. Bu salgınlar, 1 milyondan fazla kuşun itlaf edilmesine ve etkilenen bölgelerde kümes hayvanlarının hareketine yasak getirilmesine yol açtı. 2014 yılının Ocak ayında, Türkiye'de bir insan H5N1 vakası rapor edildi ve bu, 2011'den beri Türkiye'deki ilk H5N1 insan vakası oldu.

2017'de DSÖ, Türkiye'nin yabani kuşlarda H5N8 kuş gribi rapor ettiğini bildirdi.

Öte yandan Türkiye, yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında kuş gribi vakalarını bildirmeye devam ediyor ve kümes hayvanı yetiştiricilerinin ve kümes hayvanları ile çalışan kişilerin kendilerini enfeksiyondan korumak için önlemler almaları toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

ÜLKELERE GÖRE PANDEMİ OLMAYA ADAY SALGIN HASTALIKLAR LİSTELENDİ

Listede kuş gribi Avian Influenza, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi CCHF, verem plague, Marurg humması Muarburg ve Lassa ateşi Lassa fever olarak geçiyor.





