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Yeni BMW iX3 SAV ne zaman geliyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

BMW iX3 SAV seri üretimden önceki son testlerini tamamladı. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle geliştirilen BMW'nin ilk elektrikli SAV modeli yeni BMW iX3, yıl sonuna doğru yollara çıkacak.

Yeni BMW iX3 SAV ne zaman geliyor?

BMW, BMW i3 ile elektrikli otomobil konusunda önemli adımlar atmıştı. Firma şimdi ise elektrikli ilk SAV modeli BMW iX3'ün çalışmalarını sürdürüyor. Seri üretime girmeden önce son testlere giren BMW iX3, bu testlerini başarıyla tamamlamış durumda.

440 KM MENZİL SUNUYOR

BMW iX3 SAV, beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle geliştirilmiş bir elektrikli otomobil. Yeni Yüksek voltajlı bataryaları sayesinde yaklaşık 440 kilometrelik menzil sunan BMW iX3 SAV yapay zekadan da yararlanmakta. Üstelik onun bu yanı BMW i4 ve BMW iNEXT gibi modellere de ışık tutuyor.

BMW iX3 SAV

BMW iX3 SAV YAKINDA GELİYOR

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre BMW iX3, BMW X3 ile birlikte BMW'nin Çin'deki tesislerinde üretilmeye başlanacak. Üretimin başlamasıyla birlikte yeni BMW iX3 SAV modelinin 2020 yılı sonunda asfalta kavuşacağı belirtiliyor. BMW'nin yeni nesil elektrikli otomobili 2011 yılının ilk çeyreğinde ise Türkiye yollarıyla buluşacak.

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