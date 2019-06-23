Yeni Clio, Türkiye'de ekimde satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Yeni Renault Clio, Türkiye'de Ekim 2019'da satışa sunulacak.

Renault açıklamasına göre, yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadar sunulan en iyi Clio olarak öne çıkıyor. Yeni nesil Clio, daha modern ve atletik görünümü ile 30 yıldır modeli başarıya taşıyan DNA’sını koruyor.

Yeni Clio, Türkiye’de Ekim 2019’da satışa sunulacak. Yeni Clio'da daha modern ve dinamik bir dış tasarım göze çarparken, iç mekanda üst segmente ait teknolojiler bulunuyor. "Akıllı Kabin-Smart Cockpit" konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inçlik multimedya ekran, Renault'nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılan iç mekandaki dikey tablet, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor.

Türkiye'de Oyak Renault otomobil fabrikalarında üretilen yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor.