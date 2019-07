Yeni dizi “What We Do in the Shadows” başlıyor

Jemaine Clement ve Taika Waititi’nin aynı adı taşıyan filminden esinlenen “What We Do in the Shadows”, Staten Island’da yüzlerce yıldır birlikte yaşayan dört vampirin gündelik hayatına belgesel tadında bir bakış açısı sunuyor. Karanlık liderlerinin beklenmedik ziyaretiyle New York’a gönderilmelerine sebep olan görevlerini yeniden hatırlayan dörtlü, “Yeni Dünya”yı ele geçirmek için en iyi yöntemi düşünmeye başlıyor. Bir kamera ekibinin adım adım izlediği bu macera, FX kanalında ekranlara geliyor.

Yeni dizi “What We Do in the Shadows” 1. sezonunun ilk bölümüyle 2 Temmuz’da başlıyor.