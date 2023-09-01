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Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

30.08.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dekoruyla sizi içine çeken bir mutfak mı hayal ediyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz! Yeni bir eve taşınıyor ya da mutfağınızı yeniliyorsanız işlerinizi kolaylaştıracak ürünlere de mutfağınızda mutlaka yer vermelisiniz. Mutfakta geçirdiğiniz vakti azaltacak pratik ve kullanışlı ürünleri sizin için bir araya getirdik. İşte teknoloji ve tasarımın muhteşem uyumunu yansıtan olmazsa olmaz mutfak aletleri!

Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

Mutfakta saatler mi harcıyorsunuz? Yemek yapmayı kolaylaştıracak, mutfakta geçirdiğiniz vakti azaltacak ürünler mi arıyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Blenderdan airfryera, kahve makinesinden miksere teknoloji harikası pek çok ürün arasından seçimlerinizi yapabilirsiniz. Hem zamandan tasarruf edebileceğimiz hem işinizi en kolay ve başarılı şekilde yapabileceğiniz mutfak aletlerine bir göz atmaya ne dersiniz? İşte detaylar!

1. Sağlıklı ve pratik yemekler pişirin: Arzum AR2062-B Airtasty AirFryer Sıcak Hava Fritözü

Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

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Karşınızda son zamanların en çok tercih edilen mutfak ürünlerinden biri olan Arzum AR2062-B Airtasty AirFryer Sıcak Hava Fritözü! İster tek kişi olun ister kalabalık bir aile, airftyer ile sıcak hava fritözü sayesinde birbirinden lezzetli yağsız ve çıtır lezzetler yapabilirsiniz. Zaman ayarı özelliği bulunan ürün ile yemeklerinizi dilediğiniz an pişirmeye başlarsınız. Dört litre kapasiteye sahip cihaz tasarımıyla da mutfağınıza şıklık katacak.

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2. Mutfağınızın Master Chef’i olun: Karaca Powercast Chef Stand Mikser

Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

Karaca Powercast Chef Stand Mikser; lezzetli pizzaları, yumuşacık poğaçaları ve farklı damak tatlarına uyan börekleri daha kısa sürede yapabilmek için ideal bir seçenek. Cihaz sayesinde farklı hamurları zaman ayarlı olarak kolayca yoğurabilir, kendi ekmeklerinizi mayalandırabilirsiniz. Ürünün çeşitli aparatları sayesinde makarnalar yapıp farklı şekillerde kolayca kesebilirsiniz. Şık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle hem mutfağınızın hem hamur işlerinizin yıldızı olacak!

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3. Kahve içmenin en aromatik hâlini tadın: Nespresso Creatista Pro J620 Kapsüllü Kahve Makinesi

Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

Kahvesiz bir gün geçiremeyenlerden misiniz? Eşsiz tadı, kokusu ve aroması ile sevilen kahvelerin adresi Nespresso Creatista Pro J620 Kapsüllü Kahve Makinesi! Kahvenin ruha iyi gelen bir tarafı var. Kapsüllü kahve makinesi ile dilediğiniz kahveyi evinizde yapabileceksiniz. 19 bar basınca sahip ürün tek dokunuşla espresso, latte, cappuccino ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyor. Üstelik süt köpürtücüsü ile de pratiklik sağlıyor!

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4. En sevilen mutfak ürünlerinden: Lava Metal Döküm Yuvarlak Tencere

Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

Mutfaklarda elimizin en çok gittiği eşyalardan biri tencereler. Döküm tencereler de her pişirme tekniğine uygun olduğu için en çok tercih edilen mutfak gereçlerinden. Hayatımıza girdiğinden beri çorbalardan et yemeklerine, pilavlardan dolmalara elimiz hep onlara gidiyor. Lava Metal Döküm Yuvarlak Tencere, demir döküm maddesi ile ısıyı korur ve mükemmel bir pişirme sağlar. Ayrıca fırında da güvenle kullanabilirsiniz.

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5. Yapın, için ve çıkın: Philips HR2602/90 Taşınabilir Mini Şarjlı El Blenderi

Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

Birbirinden güzel ve lezzetli içecekleri göz açıp kapayıncaya kadar yapmaya ne dersiniz? Philips HR2602/90 Mini Blender bunu mümkün kılıyor. Dayanıklı, paslanmaz çelik yapıdaki bu küçük ev aleti zamandan tasarruf etmenizi sağlarken size sağlıklı içecekler de sunuyor. Muz, çilek, ahududu; dilediğiniz meyveyi kullanarak shakenizi hazırlayın. İster hemen tüketin isterseniz ürünün yanındaki matara sayesinde yanınıza alın!

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6. Pratik kahvaltılar için: Arnica Diamond Siyah Tost Makinesi

Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

Kahvaltının tadına varmak için farklı lezzetleri bir araya getirmeyi seviyor olabilirsiniz. Arnica Diamond Tost Makinesi ile tatlı, tuzlu ya da hem tatlı hem tuzlu lezzetleri harmanlayarak pratik ve zengin bir menü oluşturabilirsiniz. Cihaz, işe ya da okula giderken hızlıca kahvaltı etmek durumunda kaldığınızda sizin için pratiklik sunar. Üstelik börek, waffle, yumurta gibi farklı lezzetleri de deneyebilirsiniz.

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7. On parmağında on marifet bir ürün: Bosch MUM59 M55 Yemek İşleyici

Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

Bosch MUM59 M55 yemek işleyici; yiyeceklere katacağınız malzemelerimizi muntazam bir şekilde doğrayan, püre yapan, rendeleyebilen, çalkalayan ve çırpan çok kullanışlı bir ürün! İçecekleriniz için buz kırabilen, etinizi kıyma hâline getirebilen, hamurunuzu yoğurabilen bu cihaz ile mutfaktaki tüm işleriniz daha keyifli hâle gelecek. Eğer mutfağınızı yeniliyorsanız bu multifonksiyonel ürüne mutlaka yer vermelisiniz.

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8. Farklı ve sağlıklı bir öneri isteyenlere: Briz BR420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi

Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

Evde yoğurt yapmak oldukça sağlıklı bir seçim. Yoğurt yaparken doğru kıvamı bulmak ise tecrübe istiyor. Eğer hızlı ve pratik şekilde lezzetli ev yoğurtları yapmak istiyorsanız Briz BR420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi ile işiniz çok kolay! Cihazın akıllı ayarı sayesinde lezzetli ve tam kıvamında ev yoğurtları mayalayabilirsiniz. Üstelik yoğurt yemeyi daha keyifli hâle getirmek için onu meyvelerle de zenginleştirebilirsiniz.

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9. Kahvaltılarınıza lezzet katacak: Fakir Rubra Ekmek Kızartma Makinesi

Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

Birçok kişi için günün en keyifli anı kahvaltı olabilir. kahvaltı keyfini artırmak için Fakir Rubra Ekmek Kızartma Makinesi'ni kullanabilirsiniz. Ekmeklerinizi dilimleyip makineye yerleştirerek pratik şekilde kızarmasını sağlayabilirsiniz. Siz masanızı hazırlayana kadar ısı haznesi ekmeklerinizi kolayca ve lezzetli bir şekilde hazırlanır. İster tatlılarla ister tuzlularda tüketebileceğiniz lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın!

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10. Tam kıvamında lezzetler için: Stonges 10 in 1 Set Ölçü Kaşığı

Yeni eve taşınanların ya da mutfağını yeni kuranların mutlaka edinmesi gereken mutfak aletleri

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Yaptığınız yemeklerin malzemelerinde ölçüyü kaçırmamak için hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Aldığı kadar un koymak ya da bir fiske tuz atmak yerine tam ölçüsünde tarifler uygulamanın bir yolu var! Stonges 10 in 1 Set Ölçü Kaşığı, farklı ölçü kaşıkları sayesinde tarifleri bire bir uygulamanıza olanak tanıyor. Un, şeker, yulaf veya tahılları ölçmek için ideal bu kaşıkları siz de mutlaka mutfağınıza katmalısınız.

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