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Yeni evlenen sosyal medya fenomeni Karina Irby açıklamasıyla tepki çekti! “Kocam ve ben çocuk istemiyoruz”

14.11.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaklaşık 1.2 milyon takipçisi bulunan ve kendisine ait bir mayo markası işleten fenomen isim Karina Irby, kısa süre önce hayatını uzun süredir nişanlı olduğu Ryan Jones ile birleştirmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen düğünün sonrasında fenomen isim yine ilginç açıklamalara imza attı.

Yeni evlenen sosyal medya fenomeni Karina Irby açıklamasıyla tepki çekti! “Kocam ve ben çocuk istemiyoruz”

Güney Pasifik Okyanusu’ndaki bir adada gerçekleşen düğünde kendi mayo markasından beyaz bir bikini takımı tercih eden Irby’in eşi Jones ise açık tonlarda bir gömlek ile şort seçti. 32 yaşındaki fenomen isim sosyal medya hesabından düğündeki karelerini paylaşırken samimi bir itiraf yaptı. Kendisi ve kocasının çocuksuz bir yaşam tarzı yaşamaya karar verdiğini dile getiren Irby, “Dün hikayelerimde çocuksuz olma seçimimizi açtım ve gelen yorumlara bakın” notunu ekledi

RESMEN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medyada eşiyle seçiminin tepkilere neden olduğunu ifade eden Irby, “Bunlar insanların bana gönderdiği yorumların sadece bazıları. Küçük bir hatırlatma: Çocuk sahibi olmamak ya da onları doğurmaya karar vermemek tamamen kişisel bir tercih” notunu ekledi.

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Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumları eşiyle dudak dudağa olduğu bir pozla birlikte yayınlayan Irby, hayranlarını daha anlayışlı olmaya davet etti. Sosyal medyadan gelen yorumların bazılarında ise, “Çocuk sahibi olamayan bir kişi olarak çocuksuz kalmak istediğini duymak beni gücendirdi” yorumu geldi. Bir başka yorumda ise, “Harika bir anne olurdun! Fişkrini değiştirmeni sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Karina Irby

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