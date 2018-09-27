Yeni güzellik trendi! Genital bölgeyi bakın nasıl beyazlatıyorlar?

Anal bleaching yani anal beyazlatma kadınların yeni güzellik trendleri arasında. Bir zamanlar porno yıldızları ve striptizciler tarafından tercih edilen uygulama, Kardashian kardeşlerin ve daha sonra birçok ünlünün de denemesiyle kadınlar arasında hızla yayılmaya başladı.

ANAL AĞARTMA NEDİR?

Anal beyazlatma ya da anal ağartma, yaşlılıktan ve hamilelik döneminde gerçekleşen hormonal değişikliklerden dolayı veya anal seks, tahriş edici epilasyon yöntemleri sebebi ile anüs çevresindeki kronik tahrişin anüsün etrafında oluşturduğu koyu renkli deri alanına uygulanan beyazlatma işlemine denir.

ANAL AĞARTMA RİSKLERİ NELERDİR?

Hijyenden yoksun merkezlerde ve eğitimsiz kişiler tarafından uygulanan yöntemler yaraya ve enfeksiyona yol açabilir. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini zorlaştıran anal alanda darlıklara da neden olabilir. Tedavi sağlık teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. Reçeteli olarak verilen krem veya yağ ilgili alana sürülür.

New York'lu Dermatolog Doris Day, Cosmospolitan'a verdiği demeçte, ''bu yöntem ağartma işlemini yapıyor ama koyu renk geri gelebilir. Kalıcı bir tedavi yöntemi değil. Ve bazı durumlarda beyazlatmak yerine cilt ters bir reaksiyon göstererek uygulanan alanın daha da koyulaşabilme ihtimali var'' diye konuşuyor.

Anal ağartma kremleri güvenilir sitelerde satışa çıkıyor ancak bahsettiğimiz risklerden dolayı eğitimli bir uzmana görünmenizde fayda var.

