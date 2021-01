Yeni jenerasyon Indiana Jones neredeyse belli oldu

Indiana Jones 5, sinemanın en çok beklenen filmlerinden biri haline geldi. Büyüleyici arkeoloji profesörünü konu alan son film Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) 2008 yılında vizyona girmişti. O zamandan beri, bir sonraki Indiana Jones filminin 2022'de çıkacağı ortaya çıktı.

Indiana Jones yapımcısı Frank Marshall geçtiğimiz günlerde, "Sadece bir Indiana Jones olacak ve bu Harrison Ford olacak" dediği için günümüz Indiana'sının hikayesi 5’inci filmle sone erecek.

Yıllardır Disney’in Indiana Jones serisiyle ilgili yeni bir şeyler yapma istediği bilinen bir gerçekti. İlk işaretleri 2015 yılında verilen bu değişiklikle ilgili atılacak adımlar artık belli oldu. Söylentilere göre; Indiana Jones'un yeni bir oyuncunun rolünü üstleneceği bir prequel film serisi için hazırlıklar başlayacak.

Express.co.uk’da yer alan habere göre; Lucasfilm, başrolünde Marvel yıldızı Chris Pratt olan daha genç bir Indiana Jones serisine başlamak istiyor.