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Yeni Karayip Korsanları iddiası: "Parasız kalan Johnny Depp, Disney'den 50 milyon dolar istedi"

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Hayranları tarafından boşanma süreci tarafından destek gören Johnny Depp’in Karayip Korsanları serisinin yeni filmlerinde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Disney cephesi, adı şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen aktörle çalışmak istemediğini belirtmişti.

Yeni Karayip Korsanları iddiası: "Parasız kalan Johnny Depp, Disney'den 50 milyon dolar istedi"

Eski eşi Amber Heard’ün yönelttiği şiddet iddialarıyla gündeme gelen Johnny Depp’in Karayip Korsanları serisinin devam filmlerinde yer alıp almayacağı belirsizliğini korurken ünlü Hollywood yıldızının Disney’den 50 milyon dolar istediği öne sürüldü.

We Got This Covered'ın haberine göre Depp’in kariyeri, Heard’ün iddialarının inandırıcı olup olmadığına karar verecek yargıcın elinde gibi görünüyor. Depp’in kendisini “eşini döven biri” diye niteleyen The Sun gazetesinin yayın hakları sahibi News Group Neswpapers’a açtığı davanın sonucu hem kendisi hem de Heard açısından fazlasıyla belirleyici olabilir.

Öte yandan eğer dava Depp’i haklı çıkaracak şekilde sonuçlanırsa aktörün kariyeri yeniden yükselişe geçebilir.

DİSNEY’DEN 50 MİLYON DOLAR BORÇ İSTEDİ İDDİASI

Bununla birlikte Depp’in Karayip Korsanları 6 için Disney’den 50 milyon dolar istediği öne sürüldü. İddiaya göre yasal mücadeleler nedeniyle Depp’in parası tükendi ve aktör beyaz perdeye dönerek yeniden para kazanmak istiyor.

Herhangi bir resmi kanal tarafından doğrulanmayan iddia aktörün film serisine dönüp dönmeyeceği yönündeki belirsizliğe bir yenisi eklemiş görünüyor.

Depp, Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) filminden 55 milyon dolar kazanmıştı dolayısıyla eğer Disney’i ikna edebilirse istediği meblağı alabilir.

Kısa süre önce Robert Downey Jr.’ın da Depp’in yeni Sherlock Holmes filminde yer almasını istemesi aktörün kariyerine yönelik çok fazla belirsizliğin olduğuna işaret ediyor.

Depp, kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddetmiş ve aksine şiddet gören tarafın kendisi olduğunu öne sürmüştü.


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