Yeni kurulan casusluk uygulaması İstanbul'da tanıtılacak! MI6 duyurdu: "Sessiz Kurye" platformunda 'dark web' detayı

İngiltere adına casusluk yapmak isteyenlerin gözü kulağı bugün İstanbul'da tanıtılacak yeni mesajlaşma platformuna çevrildi. İngiltere dış istihbarat servisi MI6, yeni uygulama "Sessiz Kurye"nin (Silent Courier) kurulduğunu resmen duyurdu. Açıklamadaki 'dark web' detayı dikkat çekti.

İngiltere, casusluk yapmak isteyenler için güvenli mesajlaşma platformu kurdu. İngiltere adına casusluk yapmak isteyen ya da bilgi sızdırmak isteyenler uygulamayı kimliği açığa çıkmadan güvenli şekilde kullanabilecek. Uygulama bugün İstanbul'da tanıtılacak.

Yeni kurulan casusluk uygulaması İstanbul da tanıtılacak! MI6 duyurdu: "Sessiz Kurye" platformunda dark web detayı 1

"SESSİZ KURYE" HAYATA GEÇTİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere adına casusluk yapmak isteyenlerin kimlik gizliliğini koruyarak MI6 ile mesajlaşabileceği Sessiz Kurye platformunun faaliyete geçtiği bildirildi.

Yeni kurulan casusluk uygulaması İstanbul da tanıtılacak! MI6 duyurdu: "Sessiz Kurye" platformunda dark web detayı 2

Terörizm ve İngiltere'ye karşı düşmanca tutum konusunda bildiklerini anlatmak isteyenlerin platformu kullanabileceği belirtilen açıklamada, platformun nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilerin MI6'nın YouTube hesabındaki videoda paylaşılacağı kaydedildi.

'VPN' TAVSİYESİ

Açıklamada, "Rusya ve tüm dünyadaki potansiyel ajanlar için" kullanıma sokulan platforma girmek isteyen muhbirlere, özel bir internet tarayıcısını indirme, güvenilir bir VPN yükleme ve kendi adlarına olmayan bir telefon kullanma tavsiyesinde bulunuldu.

Yeni kurulan casusluk uygulaması İstanbul da tanıtılacak! MI6 duyurdu: "Sessiz Kurye" platformunda dark web detayı 3

İSTANBUL'DA TANITILACAK

MI6 Başkanı Sir Richard Moore'un, Sessiz Kurye'yi bugün İstanbul'da tanıtacağı aktarılan açıklamada, MI6'nın, yeni ajanlar bulmak ve İngiltere'nin güvenliğini baltalamaya çalışanlarla mücadele kapsamında dark web ortamında resmen varlığını kurduğu belirtildi.

Yeni kurulan casusluk uygulaması İstanbul da tanıtılacak! MI6 duyurdu: "Sessiz Kurye" platformunda dark web detayı 4

ABD İLE ORTAKLIK

Benzeri bir platforma Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) da sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, ABD ile İngiltere arasında güvenli iletişim için Google ile bir ortaklık kurulduğu bildirildi.

Yeni kurulan casusluk uygulaması İstanbul da tanıtılacak! MI6 duyurdu: "Sessiz Kurye" platformunda dark web detayı 5

"MI6, RUSYA'DA VE TÜM DÜNYADA YENİ CASUSLAR BULABİLECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, "Dünya değişirken karşı karşıya kaldığımız tehditler de çeşitleniyor. İngiltere'nin hasımlarının bir adım önünde olduğundan emin olmalıyız. Şimdi istihbarat teşkilatlarımızın çabalarını son teknoloji ile destekliyoruz. Böylece MI6, Rusya'da ve tüm dünyada yeni casuslar bulabilecek." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kurye Dışişleri Bakanlığı Google İngiltere İstanbul istihbarat casusluk VPN casus ingiliz uygulama
