HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni Land Rover Range Rover SV tanıtıldı: 1.6 milyondan fazla konfigürasyonu var

Yeni Land Rover Range Rover SV tanıtıldı: 1.6 milyondan fazla konfigürasyonu var

17.12.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Land Rover, yeni Range Rover SV'nin tanıtımını yaptı. 1.6 milyondan fazla konfigürasyon seçeneği bulunduğu söylenen yeni Land Rover Range Rover SV, yaklaşık iki ay önce gördüğümüz 5. nesil Range Rover'ın tanıtımının ardından görücüye çıktı.

Yeni Land Rover Range Rover SV tanıtıldı: 1.6 milyondan fazla konfigürasyonu var

Otomobil dünyasında yeni modellerin tanıtımı tüm hızıyla sürüyor. Birçok marka yeni modellerini sergiliyor. İngiliz Land Rover da bu markalardan biri. Yaklaşık iki ay önce 5. nesil Range Rover'ın üzerindeki örtüyü kaldıran Land Rover, şimdi ise seramik ve ahşap detayları bulunan ve 1.6 milyondan fazla konfigürasyon seçeneği bulunduğu aktarılan yeni Range Rover SV'yi aileye ekledi.

İŞTE YENİ RANGE ROVER SV

Range Rover SV'ye yapılan en önemli ekleme, özel olarak tasarlanmış olan seramik SV logosu.
Otomobilin arkasında bulunan bu logonun dışında, vites kolunda, ses kontrollerinde ve Terrain Response sisteminin kadranında kullanılan bazı seramik parçalar var.

Yeni Land Rover Range Rover tanıtıldı! İşte tasarımı ve Türkiye fiyatıYeni Land Rover Range Rover tanıtıldı! İşte tasarımı ve Türkiye fiyatı

SV logo

Seramik detaylar otomobilin hem iç hem de dış tasarımında yer alıyor. Hatta Land Rover, SV'yi seramik kaplı yüzeylerle de sunacağını vurguluyor.

RR_22MY_LWB_SV_Serenity_SV_Intrepid_171221_002 (1)

Ayrıca kabin içinde küçük farklı şekillerle süslenmiş ahşap kullanımı da mevcut.

RR_22MY_SV_Ceramics_171221_001

Koltuklar için özel bir deri seçeneği ve modelin orijinal modelden farklı olduğunu gösteren 23 inç jantlar da var.

YENİ RANGE ROVER SV NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni Range Rover SV, 2022'nin başından itibaren sipariş edilebilecek. Land Rover, tüm sürecin, elle yapılan nihai kalite denetimi de dahil olmak üzere yaklaşık on hafta sürdüğünü aktarıyor. Fiyat ise belli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
ABD'den dünya devine kötü haber!ABD'den dünya devine kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Aşk bacayı sardı! Milli voleybolcuyla yakalandı

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.