Yeni Land Rover Range Rover SV tanıtıldı: 1.6 milyondan fazla konfigürasyonu var

Otomobil dünyasında yeni modellerin tanıtımı tüm hızıyla sürüyor. Birçok marka yeni modellerini sergiliyor. İngiliz Land Rover da bu markalardan biri. Yaklaşık iki ay önce 5. nesil Range Rover'ın üzerindeki örtüyü kaldıran Land Rover, şimdi ise seramik ve ahşap detayları bulunan ve 1.6 milyondan fazla konfigürasyon seçeneği bulunduğu aktarılan yeni Range Rover SV'yi aileye ekledi.

İŞTE YENİ RANGE ROVER SV

Range Rover SV'ye yapılan en önemli ekleme, özel olarak tasarlanmış olan seramik SV logosu.

Otomobilin arkasında bulunan bu logonun dışında, vites kolunda, ses kontrollerinde ve Terrain Response sisteminin kadranında kullanılan bazı seramik parçalar var.

Seramik detaylar otomobilin hem iç hem de dış tasarımında yer alıyor. Hatta Land Rover, SV'yi seramik kaplı yüzeylerle de sunacağını vurguluyor.

Ayrıca kabin içinde küçük farklı şekillerle süslenmiş ahşap kullanımı da mevcut.

Koltuklar için özel bir deri seçeneği ve modelin orijinal modelden farklı olduğunu gösteren 23 inç jantlar da var.

YENİ RANGE ROVER SV NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni Range Rover SV, 2022'nin başından itibaren sipariş edilebilecek. Land Rover, tüm sürecin, elle yapılan nihai kalite denetimi de dahil olmak üzere yaklaşık on hafta sürdüğünü aktarıyor. Fiyat ise belli değil.

