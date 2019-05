Yeni Oculus VR başlıkları mayıs ayında çıkış yapacak

Oculus Quest, kendi başına çalışabilen bir cihaz olacak, öte yandan Rift S bir PC'ye gereksinim duyacak. Quest, tamamen kablosuz olarak çalışabilen, gücünü mobil CPU'sundan alan bir VR başlığı. Rift S ise bir PC'ye bağlı olarak çalışıyor. Cihaz bir LCD ekrana sahip ve çözünürlüğün yanı sıra görüş alanını da önceki sürüme göre epey yükseltiyor.

Oculus Quest için şimdiden Angry Birds VR, Keep Talking and Nobody Explodes ve Thumper gibi oyunlar duyuruldu bile.

Açıklamaya göre Rift S 399$ fiyatından satışa çıkacak. Quest'in ise 64 GB'lık modeli 399$, 128 GB'lık modeli 499$ olacak.