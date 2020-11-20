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Yeni süper kahramanlara merhaba deyin! Priyanka Chopra'lı We Can Be Heroes'dan ilk teaser yayınlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Pedro Pascal ve Priyanka Chopra'nın başrollerini paylaştığı We Can Be Heroes’dan ilk teaser yayınlandı. Netflix yapımı filmin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyor.

Priyanka Chopra’nın başrolünü Pedro Pascal’la paylaştığı yeni süper kahraman filmi We Can Be Heroes’dan ilk teaser yayınlandı. Robert Rodrigues, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl'ün devamı niteliğindeki We Can Be Heroes için yıllar sonra yeniden yönetmen koltuğunda oturdu.

We Can Be Heroes'un oyuncu kadrosunda Taylor Dooley, JJ Dashnaw, Pedro Pascal, Priyanka Chopra, Christian Slater ve Boyd Holbrook'un yanı sıra Christopher McDonald, Adriana Barraza, Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, Brittany Perry-Russell, Brently Heilbron yer alıyor.

We Can Be Heroes'un Netflix'teki izleyicileriyle 1 Ocak 2021 tarihinde buluşması planlanıyor.

WE CAN BE HEROES KONUSU

Dünyayı istila eden uzaylılar, süper kahramanları kaçırdığında gözler onların çocuklarına çevrilir. Hükümet, süper kahramanların çocuklarını koruma altına almak için onları güvenli bir yere götürür. Ancak bu çocukların, süper kahraman olan babalarını kurtarmak için harekete geçmesine engel olmaz. Zeki bir çocuk olan Missy Moreno, süper kahraman olan babası Marcus Moreno’yu kurtarmak için kendisi gibi özel çocuklarla birlikte bakıcıdan kurtulmak için çabalar. Ebeveynlerini kurtarmak için bir ekip kuran çocuklar, tüm güçlerini kullanarak zorlu bir maceraya atılır.

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