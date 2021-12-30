Yeni yıla adeta bir kuğu gibi süzülerek girmek isteyenler için beyaz ağırlıklı, 1000 - 1250 TL arasında eksiksiz kombin önerileri

Bütçeniz 1000 - 1250 TL arasındaysa ve aksesuarlarınıza kadar alıp bu bütçenin dışına çıkmak istemiyorsanız size yardım etmek için buradayız! Yüzüğü, küpesi, elbisesiyle tastamam, beyaz ağırlıklı ve yılbaşı gecesine çok yakışacak bu kombin için işte detaylar!

1. Topuklu zarif bir çizme, kış kombinlerinin olmazsa olmazı

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Topuklu çizmeler karı ve soğuğu sevmeyenlere bile kışı sevdirir! Jeanlerle, pantolonlarla, eteklerle, elbiselerle kısacası her şeyle uyumu yakalayan çizmeler, bu kış da çok moda. Yılbaşı için beyaz ağırlıklı bir kombin yapmak isteyenler için bu bembeyaz ve zarif çizme, harika bir tercih olabilir. Trendbu Çizme, düz beyaz rengiyle giyeceğiniz çoğu kıyafete uyum sağlayabilir. Dizin hemen altında biten model, yukarı doğru genişlediği için giyilirken kolaylık sağlar. Hafif sivri burnuyla şık bir görünüm elde eder.

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2. Tabii bu çizmenin içine bir de çorap lazım

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Çizmelerin içine genellikle siyah opak külotlu çorap tercih edilse de beyaz kombinler için ten rengi çorap giymek daha iyi bir tercih olabilir. Beyaz şıklığını daha fazla ortaya çıkarabilmek için Penti Fit 15 Külotlu Çorap’ı tercih edebilirsiniz. İnce, esnek, dayanıklı ve ağlı oluşuyla rahat bir kullanım sağlayan külotlu çorabın birçok farklı ten rengi için seçenekleri de mevcut. İnce yapılı olduğu için kışlık kombinlerinizde kullanırken içine yine beyaz renkte soket çorap tercih edip, ayaklarınızın ısınmasını sağlayabilirsiniz.

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3. Fransız tarzı ressam bereleriyle zamansız şıklığı yakalayın

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Her rengi ve çeşidi bulunan ressam berelerinin modası asla geçmiyor. Bembeyaz yılbaşı kombininizde şık ve havalı bir etki yaratmak istiyorsanız tercihiniz siyah düz bir ressam beresi olmalı. Beyaz şıklığını daha düz ve siyah detaylarla süsleyerek hem beyaz rengi ortaya çıkartabilir hem daha bütün bir kombin elde edebilirsiniz. Mathilda Fransız Ressam Keçe Bere, uygun fiyatı ve renk seçenekleriyle kombininizin tamamlayıcı parçası olabilir.

Tarzı ve zarif duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Mathilda Fransız Ressam Keçe Bere’ye bu linkten ulaşabilirsiniz.

4. Beyaz incili küpeler hem nostaljik hem çok zarif

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Beyaz kombininizi Fransız tarzı ressam beresiyle birleştiriyorsanız inci aksesuarlar kusursuz bir seçim olabilir. Beyaz şıklığının yıldız parçalarından biri olan inci küpeler de yine modası asla geçmeyecek parçalar arasında. Brussels08 İnci Asimetrik Küpe, estetik tasarımıyla oldukça dikkat çekici ve özgün. Beyaz inciyi ay ve yıldızla birleştiren küpeler, fiyatıyla da oldukça hesaplı. Sallanan zincir tasarımıyla, ışıltılı ay ve yıldızlarıyla beyaz kıyafetlere çok yakışacak olan küpelerle yılbaşı gecesi siz de bir yıldız gibi parlayabilirsiniz.

Brussels08 İnci Asimetrik Küpe’yi buraya tıklayarak inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

5. İnci küpe inci yüzükle tamamlanmalı

İnci küpeleri tercih ederseniz yine inci bir yüzük kullanarak kombininizi tamamlayabilirsiniz. Sıradan inci yüzük tasarımının dışına çıkan Ceso Accesories Zirkon Taşlı İnci Yüzük, ortasında bulunan inci tanesi ve dışındaki zirkon taşlı büyük halkasıyla çok havalı ve farklı bir duruş sergiler. Nikel içermeyen ve kararmayan bronz yüzüğü aynı zamanda metale alerjisi olanlar da kullanabilir. Alerji yapmayan yüzüğü parmak kalınlığına göre ayarlayabilir, istediğiniz parmağınızda da kullanabilirsiniz.

Ceso Accesories Zirkon Taşlı İnci Yüzük’ü beyaz kombinlerinizde kullanmak istiyorsanız buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

6. Beyaz tüvit elbise bu kombinin yıldız parçası

Kış aylarında beyaz renk çok tercih edilmediği gibi elbise giymek de pek yaygın olmayabilir. Fakat tüvit kumaşlı bir elbise, kış aylarında sıcak tuttuğu ve şıklığından ödün vermediği için harika bir seçenek. Munora Butik Kare Yaka Beyaz Tuvit Elbise, tüvit kumaşı ve uzun kollarıyla soğuk havalarda kullanımı kolaylaştırır. İnce siyah çizgilerle oluşturulmuş kare desenleri olan elbise, asimetrik ve mini eteğiyle de fark yaratır. Vücuda oturan, bel kısmı hafif büzgülü ve esnemeyen kumaşa sahip olan elbisenin etek ve kol uçlarında da minik püskül detaylar yer alır.

Yılbaşı gecesinde tercih edebileceğiniz Munora Butik Kare Yaka Beyaz Tuvit Elbise’ye buradan ulaşabilirsiniz.

7. 90’lardan kopup günümüze gelen baget çantalar, harika bir tercih

Beyaz kombinlerin olmazsa olmazlarından beyaz deri çizmelerin yanına çok yakışacak bir baget çantayı inceliyoruz. 17 x 24 cm boyutlarına sahip olan mini Housebags Beyaz Baguette Çanta, kol askısı sayesinde omuzda da kullanılabilir. Elinizde çok zarif duracak olan çanta, şık ve spor her tarzlarda da çeşitli kombinlere eşlik edebilir. Temel eşyalarınızı alabilecek boyutta olan çanta, fermuar kapamasıyla da güvenilir bir kullanım sağlar. Materyal olarak suni deri kullanıldığı için fiyatı da oldukça uygun!

Housebags Beyaz Baguette Çanta'yı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Karlar Kraliçesi de kimmiş! Beyaz kaşe kabanla kraliçeleri bile kıskandırabilirsiniz

Kaşe kabanlar şık kombinlerin tamamlayıcısı olduğu için kış aylarında imdadımıza yetişiyor. Temiz bir görüntü sağlayacak, beyaz ağırlıklı kombininizi tam anlamıyla göz önüne çıkaracak beyaz renkte bir kaşe kabanla karşınızdayız! Klasik tarza çok yakışacak olan My Style Kaşe Kaban, diz üstü boyuyla mini elbise ve etekler için çok uygun. Bu kabanla hem bacaklarınızı ortaya çıkarabilir hem çizmelerinizin ön planda olmasını sağlayabilirsiniz. Tek düğmeli oluşu ve her iki yanında bulunan cepleriyle pratik bir kullanım sağlayan kaban, klasik yaka kesimiyle de şık bir duruşa sahip.

My Style Kaşe Kaban’a buradan ulaşabilirsiniz.

9. Siyah ve düz bir şalla kontrast yaratın

Beyaz kombinlerde siyah küçük aksesuarlarla kontrast yaratmanın önemli olduğunu biliyoruz. Diğer renklerin aksine siyah, beyaz rengi asla gölgede bırakmayarak parlatır ve daha göz alıcı hale getirir. Beyaz kombininizi, ressam beresi gibi iddialı parçaları da gölgede bırakmadan tamamlayacak bir şalla taçlandırabilirsiniz. Defacto Püsküllü Atkı, düz siyah rengi sayesinde beyaz kaşe kabanla harika bir uyum yakalayabilir. Tüm kombinlerle ve renklerle günlük hayatınızda da rahatça kullanabileceğiniz atkı aynı zamanda oldukça da hesaplı!

Defacto Püsküllü Atkı'yı beyazla birleştirip kullanmak istiyorsanız buraya tıklayın!

10. Siyah şalınıza eşlik edecek incili eldiven, bu kombinin bütünleyen parçası

İnciler, beyaz deriler, beyaz tüvitler, beyaz çantalar… Baştan aşağı bembeyaz bir görüntü hem gözü yorar hem kombininizi basit gösterebilir. Seçtiğimiz siyah atkı ve bereyle inanılmaz uyum içinde olacak pırıltılı bir eldivene ne dersiniz? Klasik siyah örme eldivenlerin yanı sıra Y-London Üzeri Taşlı Siyah Eldiven, üzerindeki pırlanta ve incilerle kombininizi taçlandıracak bir seçim olabilir. Güzelliğin detaylarda saklı olduğunu düşünenlerdenseniz bu eldiven tam size göre! Ellerinizi hem sıcacık tutacak hem pırıltısıyla göz alacak eldiveni, diğer siyah tamamlayıcılarla kolayca birleştirebilirsiniz.

Y-London Üzeri Taşlı Siyah Eldiven’e ulaşmak için tek yapmanız gereken bu linke tıklamak!

