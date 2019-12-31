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  4. Yeni yılı hastane odasında karşılayan çocuklara oyuncak sürprizi

Yeni yılı hastane odasında karşılayan çocuklara oyuncak sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 21:56 | Son Güncelleme

Yeni yılı hastane odasında karşılayan çocuklara oyuncak sürprizi

Samsun'da yeni yıla hastanede odasında girmek zorunda kalan çocukları mutlu etmek için oyuncak dağıtıldı.

Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocukları yeni yıl öncesinde mutlu etmek için oyuncak sürprizi yaptı.

Hastanede servisleri tek tek gezen dernek üyeleri, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Dernek Başkanı Hakan Tali AA muhabirine, farklı hastalıklar nedeniyle yeni yılı hastanede geçirmek zorunda kalan çocukları sevindirmek istediklerini söyledi.

Tali, "Çocukları mutlu ettiğinizde bir ülkeyi mutlu edersiniz. Oyuncaklarla çocuklarımızın hastane odasında keyifli dakikalar geçirmelerini sağladık. Mutluluğun en iyi ilaç olduğunu bilerek çocuklarımızın iyileşmesine de olumlu katkı yapacağına inanıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk hastane oyuncak Samsun

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