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Yeni yürümeye başlayan çocuğunun oyun hamurundan jilet çıktı! “Tam zamanında yetişmeseydim ne olacaktı?”

29.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Abdullah Tan isimli bir adam iki yaşındaki çocuğuna bir süpermarketten oyun hamuru satın aldığını söyledi. Çocuğunun hamurla oynadığı sırada kutuda yabancı bir cisim olduğunu fark eden adam, yeni açtıkları oyun hamurundan jilet çıktığını iddia etti. Yaşadığı dehşeti anlatan baba, “Tam zamanında yetişmeseydim ne olacaktı?” diyerek duruma isyan etti.

Yeni yürümeye başlayan çocuğunun oyun hamurundan jilet çıktı! “Tam zamanında yetişmeseydim ne olacaktı?”

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Abdullah Tan isimli bir adam iki yaşındaki çocuğu için bir marketten oyun hamuru satın aldı. 9news’e konuşan baba, “Oyun hamurunu açtığımda ilk başta bunun bir hurda olduğunu düşündüm. Sonrasında baktığımda ise bir jilet olduğunu fark ettim. Eğer ben fark etmeseydim farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi” dedi.

ÜRÜNÜN SATIŞINI DURDURDU

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Durumu şikayet eden baba başlangıçta geri ödeme hakkının olduğunu öğrendi. Şirketten yapılan açıklamada ürünün satışının durdurulduğu belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, “Raporu son derece ciddiye alıyoruz. Bıçağın kapalı bir kutu içindeki konumu göz önünde alındığında üretimde bir sorun olduğu görülüyor ve acilen tedarikçilerimizle görüştük. Bu ürünü uzun yıllardır sattık ve müşterilerden benzer başka bir rapor ve yaralanma raporu olmadığını doğrulayabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya oyun hamuru

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