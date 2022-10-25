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  4. Uçaktaki yemeğinden hamam böceği çıktı! Havayolu şirketinden “sotelenmiş zencefil” açıklaması geldi

Uçaktaki yemeğinden hamam böceği çıktı! Havayolu şirketinden “sotelenmiş zencefil” açıklaması geldi

25.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nikul Solanki isimli bir kişi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikketleri üzerine çekti. Mumbai’den Bangkok’a giden bir yolcu uçağında seyahati sırasında yemek servisi yapıldığını dile getirdi. Yemek servisinin düzgün geldiğinden söz eden adam yemeğinden bir çatal aldığında ise korkunç bir keşif yaptı. Yemeğinden hamam böceği çıkan adam durumu sosyal medyadan paylaştı.

Uçaktaki yemeğinden hamam böceği çıktı! Havayolu şirketinden “sotelenmiş zencefil” açıklaması geldi

Hindistan’daki bir havayolu şirketinden bilet alarak Mumbai’den Bangkok’a giden Nikul Solanki isimli bir yolcu yemeğinden hamam böceği çıktığını söyledi. Şikayeti üzerine havayolu şirketi “sotelenmiş zencefil” açıklamasında bulundu. Bacakları olduğu anlaşılan canlının bir fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan Solanki, “Yemeğimdeki küçük hamam böceği” notunu ekledi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

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Havayolu şirketi tüm yiyeceklerin en yüksek kalite standartları göz önünde bulundurularak yapıldığını söyledi. Yolcudan uçuş ve yemek ayrıntılarını iletmesini isteyen havayolu şirketi yolcunun hamam böceğine benzettiği şeyin sotelenmiş zencefil olduğunu iddia etti.

Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, “Örenek laboratuvara gönderildi ve kapsamlı bir şekilde test edildi. Raporlara dayanarak söz konusu yemek örneğinde hiçbir yabancı nesne/böcek bulunmadığını doğrulayabiliriz. Söz konusu nesne mikroskopta incelendi ve sotelenmiş zencefil parçası olduğu görüldü” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan hamam böceği uçak yemek

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