Uçaktaki yemeğinden hamam böceği çıktı! Havayolu şirketinden “sotelenmiş zencefil” açıklaması geldi

Hindistan’daki bir havayolu şirketinden bilet alarak Mumbai’den Bangkok’a giden Nikul Solanki isimli bir yolcu yemeğinden hamam böceği çıktığını söyledi. Şikayeti üzerine havayolu şirketi “sotelenmiş zencefil” açıklamasında bulundu. Bacakları olduğu anlaşılan canlının bir fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan Solanki, “Yemeğimdeki küçük hamam böceği” notunu ekledi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Havayolu şirketi tüm yiyeceklerin en yüksek kalite standartları göz önünde bulundurularak yapıldığını söyledi. Yolcudan uçuş ve yemek ayrıntılarını iletmesini isteyen havayolu şirketi yolcunun hamam böceğine benzettiği şeyin sotelenmiş zencefil olduğunu iddia etti.

Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, “Örenek laboratuvara gönderildi ve kapsamlı bir şekilde test edildi. Raporlara dayanarak söz konusu yemek örneğinde hiçbir yabancı nesne/böcek bulunmadığını doğrulayabiliriz. Söz konusu nesne mikroskopta incelendi ve sotelenmiş zencefil parçası olduğu görüldü” ifadelerine yer verildi.