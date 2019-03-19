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Facebook: Saldırganın canlı yayınını 200'den az kişi izledi

BBC BBC
19.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Facebook, Cuma günü Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sırasında saldırganın yaptığı canlı yayını 200'den az kişinin izlediğini açıkladı. Facebook, bu yayını engellemediği için eleştiriliyor.

Facebook: Saldırganın canlı yayınını 200'den az kişi izledi

Silahlı saldırgan, başındaki kamera ile 17 dakika boyunca canlı yayın yapmıştı.

Facebook, platformdan silinmeden önce bu videonun toplam 4000 kez izlendiğini açıkladı.

Sosyal medya şirketleri videonun yayılmasını önlemekte zorluk çekti.

Platformlarında radikal unsurların paylaştığı içerikler konusunda sosyal medya şirketlerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiği bir süredir siyasetçiler tarafından da talep ediliyordu.

Saldırının canlı yayın videosunun orijinali silinmiş olsa da kısa süre içinde kopyaları alınıp YouTube ve Twitter gibi diğer platformlarda da paylaşılmaya başlandı.

Facebook'un açıkladığı verilere göre, videonun içeriği hakkında ilk şikayet canlı yayının bitmesinden 12 dakika sonra geldi. Bu şikayetten hemen önce, bir kullanıcı, bir paylaşım sitesinde videonun kopyasının linkini paylaşmıştı.

Sosyal medya platformu daha önce yaptığı açıklamada videonun 1,5 milyonu aşkın kopyasının olay günü silindiğini, bunların 1,2 milyonunun platforma yüklenmesi sırasında ortadan kaldırıldığını açıklamıştı.

'AHLAKİ SORUMLULUK'

Saldırı ve hakaret içeren zararlı içerikleri ele alma konusunda sosyal medya şirketleri uzun süredir eleştiriliyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, internet teknolojisinin "terör saldırılarındaki sınırsız rolü" konusunda kaygılarını dile getirdi.

Scott Morrison, G20 Dönem Başkanı Japonya'nın başbakanı Shinzo Abe'ye yazdığı mektupta, G20'nin bundan sonraki toplantısında konunun ele alınmasını istedi.

Mektupta, "terör şiddetinden korunabilmek için koordineli eylem konusunda anlaşma" ve "teknoloji şirketlerinin, hizmet verip kâr ettikleri insan topluluklarını koruma konusundaki ahlaki sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak üzere ortak çalışmanın zorunluluğu" vurgulandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern da bugün yaptığı açıklamada, sosyal medya şirketlerinin "terörle mücadele " konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

REKLAMCILAR SORGULUYOR

Saldırıların ardından Yeni Zelanda bankası Westpac, sosyal medya platformlarına reklam vermekten bir süreliğine vazgeçtiğini açıkladı.

Lotto NZ ise bu atmosferde reklam vermenin doğru olmadığı inancıyla sosyal medyadaki reklamlarını kaldırdı.

Reklam şirketlerini temsil eden bazı gruplar, üyelerine yönelik açıklamalarında, paylaşılan içerik konusunda sorumluluk almayan sosyal medya platformları ile "bağlantılı" görünmek isteyip istemeyeceklerini sorguladı.

Christchurch'teki olaya ilişkin olarak açıklamada, "Bu platformlar eğer mikro saniye içinde reklamlarıyla tüketicilere ulaşabiliyorsa aynı teknoloji neden bu tür canlı yayınların önlenmesinde kullanılamıyor" denildi.

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