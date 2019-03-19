Facebook: Saldırganın canlı yayınını 200'den az kişi izledi

Silahlı saldırgan, başındaki kamera ile 17 dakika boyunca canlı yayın yapmıştı.

Facebook, platformdan silinmeden önce bu videonun toplam 4000 kez izlendiğini açıkladı.

Sosyal medya şirketleri videonun yayılmasını önlemekte zorluk çekti.

Platformlarında radikal unsurların paylaştığı içerikler konusunda sosyal medya şirketlerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiği bir süredir siyasetçiler tarafından da talep ediliyordu.

Saldırının canlı yayın videosunun orijinali silinmiş olsa da kısa süre içinde kopyaları alınıp YouTube ve Twitter gibi diğer platformlarda da paylaşılmaya başlandı.

Facebook'un açıkladığı verilere göre, videonun içeriği hakkında ilk şikayet canlı yayının bitmesinden 12 dakika sonra geldi. Bu şikayetten hemen önce, bir kullanıcı, bir paylaşım sitesinde videonun kopyasının linkini paylaşmıştı.

Sosyal medya platformu daha önce yaptığı açıklamada videonun 1,5 milyonu aşkın kopyasının olay günü silindiğini, bunların 1,2 milyonunun platforma yüklenmesi sırasında ortadan kaldırıldığını açıklamıştı.