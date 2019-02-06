Fok dışkısında tatil fotoğrafları olan harici bellek bulundu

Dondurulan dışkının, inceleme için çözülmeden önce bir yıldan fazla beklediği açıklandı.
Uzmanlar, Yeni Zelanda sularındaki fokların sağlık durumunu ve beslenme alışkanlıklarını incelemek için dışkılarını topluyor.
Dışkıda bulunan harici belleğin çalışır halde olduğu ve içinde deniz aslanları fotoğraflarıyla, bebeğiyle oynayan bir annenin videosunun bulunduğu belirtildi.
Dışkı numunesinin bir veteriner tarafından, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Invercargill'de bulunan Oreti Sahili'nde, hasta görünen bir leopar fokundan alındığı kaydedildi.
Ulusal Deniz ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'nün (NIWA) internet sitesinde "nereden geldiği düşünüldüğünde" cihazın gayet iyi durumda olduğu söylendi.
Araştırmacılar, harici belleğin içinde ne olduğuna bakmadan önce birkaç hafta kurumaya bıraktı. Ancak dışkıda harici bellek bulunmasının kaygı yarattığı vurgulandı.
Gönüllü çalışan Jodie Warren, "Bu muhteşem Güney Kutbu canlısının içinde plastik olması kaygı verici" dedi.
Harici belleğin sahibi ise henüz bulunamadı.
NIWA, harici belleğin geri verilmesi karşılığında, araştırmalarına devam etmek için yeni bir dışkı numunesi istediklerini açıkladı ve "Bu yaratıklar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, o kadar çok iyi durumda olmalarını sağlayabiliriz" dedi.
Abdülhamid'in torunundan İsmet İnönü'ye tepki çeken suçlama
Öksürük şikayeti ile gitti! Hastalığını öğrenince şoke oldu
Mahallelinin kabusu! 'Girdikleri apartmanlarda öpüşüyorlar ve...'
Sosyal medya bunu konuşuyor! Seçim otobüsüne büyük ilgi
Seksi pozlarını paylaşıp o soruyu sorunca...
Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı
İzmir bu skandalla çalkalanıyor! İğrenç iddia
Yılın en romantik günü için en romantik filmler
Yıllar sonra yan yana geldiler!