Fok dışkısında tatil fotoğrafları olan harici bellek bulundu

BBC BBC
06.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da araştırma için saklanan fok dışkısında, içinde tatil fotoğraflarının yer aldığı bir harici bellek bulundu.

Fok dışkısında tatil fotoğrafları olan harici bellek bulundu

Dondurulan dışkının, inceleme için çözülmeden önce bir yıldan fazla beklediği açıklandı.

Uzmanlar, Yeni Zelanda sularındaki fokların sağlık durumunu ve beslenme alışkanlıklarını incelemek için dışkılarını topluyor.

Dışkıda bulunan harici belleğin çalışır halde olduğu ve içinde deniz aslanları fotoğraflarıyla, bebeğiyle oynayan bir annenin videosunun bulunduğu belirtildi.

Dışkı numunesinin bir veteriner tarafından, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Invercargill'de bulunan Oreti Sahili'nde, hasta görünen bir leopar fokundan alındığı kaydedildi.

Ulusal Deniz ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'nün (NIWA) internet sitesinde "nereden geldiği düşünüldüğünde" cihazın gayet iyi durumda olduğu söylendi.

Araştırmacılar, harici belleğin içinde ne olduğuna bakmadan önce birkaç hafta kurumaya bıraktı. Ancak dışkıda harici bellek bulunmasının kaygı yarattığı vurgulandı.

Gönüllü çalışan Jodie Warren, "Bu muhteşem Güney Kutbu canlısının içinde plastik olması kaygı verici" dedi.

Harici belleğin sahibi ise henüz bulunamadı.

NIWA, harici belleğin geri verilmesi karşılığında, araştırmalarına devam etmek için yeni bir dışkı numunesi istediklerini açıkladı ve "Bu yaratıklar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, o kadar çok iyi durumda olmalarını sağlayabiliriz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda harici bellek fok

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