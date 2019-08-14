'İnsan boyutunda' penguenlerin fosilleri bulundu

Fosil kemiklerin, yaklaşık 1,6 metre uzunluğunda, 80 kg ağırlığında bir hayvana ait olduğu düşünülüyor.

Dev penguen, en az 56 milyon yıl önce Paleosen Çağı'nda yaşıyordu.

Canterbury Müzesi tarafından "canavar penguen" olarak adlandırılan hayvan, Yeni Zelanda faunasında soyu tükenen çok sayıdaki dev hayvandan biri.

PENGUEN NEDEN DEV BOYUTLARDA?

BBC'ye konuşan müzenin küratörü Paul Scofield, "Bu, şimdiye kadar bulunan en büyük penguen türlerinden biri" dedi.

Scofield, bu türün Güney Yarımküre'deki sulara özel bir tür olduğunu ifade etti.

Penguenlerin bu dev boyutlara ulaşmasına neden olarak, dinozorlarla beraber deniz sürüngenlerinin de aynı zamanlarda okyanuslardan yok olması gösteriliyor.

Günümüzde en büyük penguen olarak bilinen İmparator Penguen türlerinin boyu yaklaşık 1,2 metre.

Scofield, "O zamanlar hayvanlar çok hızlı gelişiyordu. O dönem, Yeni Zelanda civarındaki su sıcaklığı, şimdiye kıyasla daha ideal seviyelerdeydi. O zamanlar 25 C dereceydi, şimdi 8 C derece" dedi.

"Crossvallia waiparensis" olarak bilinen bu dev penguen türleri, bir diğer tarih öncesi penguen türü "crossvallia unienvillia"ya benziyor. Bu türler de Antarktika'da bulunuyordu.